Mestá nevedia zaručiť, či budú vedieť zabezpečiť testovanie: Dochádzajú im sily

Mestá upozorňujú, že nevedia zaručiť, či od budúceho víkendu budú vedieť alebo chcieť zabezpečiť testovanie obyvateľstva na ochorenie COVID-19.

Samosprávy argumentujú tým, že zdravotníkom, ako aj primátorom dochádzajú sily. Uviedla to hovorkyňa Únie miest Slovenska (ÚMS) Daniela Piršelová. ÚMS vyzvala ministra zdravotníctva Mareka Krajčího (OĽANO), aby urýchlene, najneskôr do piatka (5. 2.) večera, zabezpečil podpis rozhodnutí o zriadení súkromných mobilných odberových miest (MOM) pre zrýchlenie procesu testovania obyvateľov Slovenska. Taktiež ho únia žiada o vypísanie novej výzvy na zriadenie MOM, ktoré by mohli pomôcť predovšetkým menším mestám, kde ich je nedostatok.

"Veríme, že v stredu večer alebo vo štvrtok (4. 2.) ráno budeme mať k dispozícii jasný manuál o otváraní škôl a škôlok," uviedla Piršelová. Mestá zároveň vítajú, že v rámci otvárania škôl je uplatnený tzv. COVID automat. To podľa únie miest v praxi znamená, že je na rozhodnutí samosprávy, v spolupráci s krízovým štábom mesta a regionálnym úradom verejného zdravotníctva, či sa školy, vzhľadom na aktuálnu epidemiologickú situáciu, rozhodnú otvoriť alebo nie.

ÚMS dúfa, že najneskôr budúci týždeň oznámi minister zdravotníctva všetkým mestám a obciam informáciu, v akom percente je na Slovensku zastúpená nová britská mutácia nového koronavírusu. Únia víta, že bola splnená jej požiadavka, aby boli pedagogickí a nepedagogickí pracovníci prioritne zaočkovaní a aby bola takto zabezpečená ochrana ich zdravia a života.