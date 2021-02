Adam Žampa o vojne v lyžiarskom hnutí: Spor ide mimo mňa!

Lyžiarske hnutie je vo vojnovom stave. Slovenská lyžiarska asociácia (SLA) už nie je oficiálnym zástupcom našich reprezentantov.

Vzniká nová organizácia Združenie slovenských lyžiarov (ZSL). Kto dostane mandát byť partnerom Medzinárodnej asociácie (FIS) rozhodne rezort školstva. Napätie začalo eskalovať len pár týždňov pred MS v Taliansku, ktoré sa začínajú 8. februára. Ako to vníma najlepší slovenský lyžiar v kategórii mužov Adama Žampa (30)?

Adam tvrdí, že mu je jedno, kto ho bude zastupovať. „Ide mi len o to, aby bolo postarané o mladé talenty, aby raz mohli jazdiť Svetový pohár tak ako my. Ja ako pretekár to nijako neovplyvním,“ povedal pre Nový Čas. Žampa si nemyslí, že pretekári by sa mali k týmto sporom vyjadrovať a hodnotiť ich.

„Nikoho, kto by prišiel po nás, nevidím. Som len ja, môj brat Andreas a Peťa Vlhová. Nikto z nás už nie je najmladší a ja by som už rád niekomu odovzdal svoje skúsenosti. Ja len pretekám a to je všetko, čo chcem mať s lyžovaním spoločné,“ trpko skonštatoval stav slovenského lyžovania náš najlepší lyžiar, ktorý testuje čerstvo vyliečený chrbát pred svetovým šampionátom na tréningu v Rakúsku.

„V rehabilitácii sme urobili maximum a vyzerá, že aj zápal svalu a tiež pricviknutý nerv sú v poriadku,“ zhodnotil svoj aktuálny zdravotný stav. Zároveň pripúšťa, že za komplikácie v dobre rozbehnutej sezóne si môže aj sám. „Na pretekoch v Taliansku som si po prvom kole dal dole kombinézu, lebo bolo veľmi teplo. Na slnku som si aj posedel a na chrbte som mal tieň. Pripúšťam, že ma mohlo prefúknuť,“ doplnil.

Trénuje s Rakúšanmi

Adam dosiahol v tejto sezóne najlepší výsledok na pretekoch Svetového pohára v Santa Caterine, kde skončil na siedmom a ôsmom mieste v obrovskom slalome. V príprave na šampionát trénuje po boku elitných rakúskych lyžiarov. „Je skvelé, že môžem s A tímom Rakúska trénovať, teraz sa ukáže, ako na tom som. Niekedy je oddych spôsobený zranením dobrý, aj keď ma mrzí, že práve v sezóne, ktorá mi vychádza,“ vraví rodák z Kežmarku s nádejou, že na šampionáte dokáže nadviazať na decembrové výkony zo Svetového pohára.