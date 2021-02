Kosticyn po raketovom štarte v Bratislave: Chváli tím aj trénera!

Začiatok ako z veľkej knihy! Bieloruský hokejista Sergej Kosticyn (33) sa uchytil v tíme iClinic Bratislava Capitals na jednotku. Hneď prvé tri zápasy v nadnárodnej Ice Hockey League (IHL) boli pre šikovného útočníka víťazné. Navyše si v nich pripísal jeden gól a jednu asistenciu, za čo je vďačný aj trénerovi Petrovi Draisaitlovi (55).

Kosticyn už hneď po príchode do Bratislavy jasne avizoval, že je hladný po hokeji. „S Dušanom Pašekom sme viedli mnoho rozhovorov. Myslím si, že toto je pre mňa najlepšia príležitosť. Chcem ukázať to najlepšie, čo je vo mne, a pomôcť tímu do play-off, v ktorom by sme mohli ísť ďaleko,“ vyhlásil Kosticyn.

Jeho ambície zatiaľ vychádzajú podľa plánu, z čoho má, prirodzene, obrovskú radosť. „Prvé tri zápasy v novom drese boli hneď víťazné, takže začiatok bol naozaj skvelý. Mám radosť, že som konečne späť na ľade a môžem hrať hokej, čo ma baví zo všetkého najviac,“ uviedol pre Nový Čas.

Liga mu sedí

Samotnú IHL hodnotí pozitívne. „Liga je to kvalitná. Odohral som tu síce len pár zápasov, ktoré sme navyše vyhrali, ale rozhodne to nebolo ľahké! Ako tím však ťaháme všetci za jeden povraz, tak­že dúfam, že výhry budú v priebehu roka len pribúdať,“ verí bývalá hviezda NHL z Montrealu a Nashvillu.Tím Capitals trénuje známy kouč Peter Draisaitl, s ktorým si Sergej rozumel hneď od začiatku a vďačí mu aj za príležitosti na ľade.

„S trénerom nemám najmenší problém. Samozrejme, viem o tom, že je to otec súčasnej hviezdy NHL Leona Draisaitla. S jeho synom sme už proti sebe hrali na medzinárodnej úrovni. Peter je skvelý a hlavne skúsený kouč. Vychádzame spolu aj ľudsky, je to veľká osobnosť,“ uzavrel Kosticyn.