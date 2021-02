Dalibor Dvorský: Prekonal rekord Gáboríka, ktorého má pri posteli!

Bradatý rekord je už minulosťou! Utorňajší zápas medzi Banskou Bystricou a Nitrou (6:1) sa zapíše do histórie slovenského hokeja.

V 48. minúte totiž pečatil víťazstvo domácich útočník Dalibor Dvorský, ktorý sa vo veku 15 rokov, 7 mesiacov a 18 dní stal najmladším strelcom v samostatnej ére extraligy. Z trónu zosadil hviezdneho Mariána Gáboríka (38), ktorý tento rekord držal zo sezóny 1997/98 vo veku 16 rokov a 27 dní!

Talentovanému útočníkovi sa premiérový zásah medzi mužmi podaril v desiatom súboji v drese Banskej Bystrice.

„Už zápasy predtým som mal dostatok šancí na skórovanie, ale podarilo sa mi to až teraz. Som veľmi šťastný, že som strelil gól a pomohol k cennému víťazstvu nad silnou Nitrou,“ povedal pre Nový Čas Dalibor Dvorský, ktorý po góle vedel, že prekonal 23-ročný rekord Mariána Gáboríka a stal sa najmladším strelcom histórie slovenskej súťaže.

„Áno, spoluhráči mi to už predtým pripomínali. Vedel som, že mám ešte nejaký čas, pretože Gáboríkovi sa to podarilo až v 16 rokoch, ale nejako som si to v hlave nepripúšťal. Nezaťažoval som sa tým, hlavne som chcel hrať svoju hru a pomôcť tímu a veril som, že mi to tam skôr či neskôr padne. Čo sa aj stalo a som rád. Puk som si, samozrejme, zobral na pamiatku,“ pousmial sa Dalibor.

Študuje na športovej škole

Veľký talent prezradil aj to, že Gáborík bol v detstve jeho hokejový vzor. „Dokonca som viackrát bol aj na jeho letnej hokejovej škole, ktorú robí v Trenčíne. Mám s ním aj fotku, ktorú mám na stene v izbe. Určite by som v budúcnosti rád dokázal to, čo on,“ pokračoval talentovaný útočník, ktorý vie, že za prvý gól musí niečo priniesť aj do kabíny.

„Už mi to chalani povedali, že očakávajú občerstvenie. Niečo doma s rodičmi vymyslím a rád ich pohostím,“ reagoval študent prvého ročníka strednej športovej školy vo Zvolene. „Mám individuálne štúdium, za čo chcem mojej škole poďakovať, že mi umožnili venovať sa naplno hokeju,“ dodal Dalibor.

Možno som ho aj niečo naučil

Víťaza NHL z roku 2014 Mariána Gáboríka nemrzí, že prišiel o svoj dlhoročný rekord. „Rekordy sú nato, aby sa prekonávali. Ten môj vydržal dlho a gratulujem Daliborovi k jeho prekonaniu. Registroval som ho, že už nastúpil za Banskú a držím mu palce v jeho kariére, aby bola úspešná,“ povedal pre Nový Čas Gáborík, ktorý nevedel, že Dvorský chodieval do jeho letného kempu. „To ma teší, možno som ho aj niečo priučil,“ dodal bývalý hviezdny kanonier.

Najmladší strelci v histórii extraligy

Dalibor Dvorský (útočník, B. Bystrica) 15 rokov, 7 mesiacov, 18 dní

Marián Gáborík (útočník, Trenčín) 16 rokov a 27 dní

Erik Černák (obranca, SR 20/Košice) 16 rokov, 3 mesiace, 13 dní

Ľubomír Vaic (útočník, Poprad) 16 rokov, 7 mesiacov, 6 dní

Richard Stehlík (obranca, Skalica) 16 rokov, 7 mesiacov, 29 dní