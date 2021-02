Toto rozhodne neskúšajte: Ruska preplávala 85 metrov pod ľadom bez kyslíka!

Tej určite nie je nikdy zima! Ako inak si vysvetliť výkon ruskej plavkyne Jekateriny Nekrasovovej (24), ktorý mieri do Guinessovej knihy rekordov.

Jekaterina preplávala bez kyslíkovej fľaše 85 metrov pod zamrznutou hladinou jazera Bajkal, keď bolo vonku mrazivých mínus 22 stupňov Celzia. Navyše si Nekrasovová neobliekla ani neoprénovú kombinézu, ba nepoužila ani plutvy, a to teplota pod ľadom bola 0,02 stupňa Celzia. A to je, určite uznávate, výkon hoden zápisu do knihy rekordov.

Mladú Rusku počas celého pokusu – viď video - istil potápač s kamerou na na celom úseku boli v pravidelných intervaloch v ľade vysekané diery, keby bolo potrebné pokus predčasne ukončiť.

Ešte dodajme, že Jekaterina prekonala predošlý rekord Juhoafričanky Fillaryovej, ktorá vlani vo februári zaplávala pod ľadom o 15 metrov menej.