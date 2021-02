Karanténa pred Australian Open: Zamestnanec hotela ochorel, v izolácii skončilo kvôli nemu viac ako 500 ľudí!

Skupina 500 až 600 tenistov, funkcionárov a členov podporných tímov musí v Melbourne pred grandslamovým turnajom Australian Open nastúpiť do izolácie.

Jeden zamestnanec hotela Grand Hyatt mal pozitívny test na britskú mutáciu koronavírusu.

"Je to jeden prípad. Niet dôvodu, aby ľudia panikárili a znepokojovali sa," upokojoval situáciu predseda vlády austrálskeho štátu Viktória Daniel Andrews, ktorý zároveň verí, že udalosť neohrozí konanie Australian Open. Všetky prebiehajúce prípravné turnaje zrušili svoj štvrtkový program.

Grand Hyatt je jeden z hotelov, kde účastníci turnaja museli absolvovať štrnásťdňovú karanténu po príchode do Austrálie. Andrews vyhlásil, že do styku s nakazenou osobou mohlo medzi 29. januárom a 2. februárom prísť 500 až 600 ľudí. Všetkých považujú za úzke kontakty, testovanie je naplánované na štvrtok. Podľa agentúry DPA nie je momentálne známe, ktorých hráčov sa to týka. Úvodné grandslamové podujatie sezóny štartuje v pondelok.