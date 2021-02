Smutné zistenie: V dôsledku lockdownu sa o 33 percent zvýšil počet detí s depresiou

V dôsledku zákazu vychádzania a zatvorených škôl sa o 33 percent zvýšil počet detí do 18 rokov, u ktorých sa prejavujú depresívne syndrómy.

Informovali o tom zástupcovia Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu (MŠVVaŠ) SR na stredajšej tlačovej konferencii o postupe pri otváraní škôl. Riaditeľka odboru inkluzívneho vzdelávania Svetlana Síthová takisto informovala, že prišlo k štvornásobnému nárastu psychických ťažkostí detí do deviatich rokov. "Preto je aj také potrebné otvoriť prvý stupeň základných škôl," vysvetlila.

Ďalšie poznatky, ktoré zozbieral rezort od odborníkov na duševné zdravie, hovoria o tom, že prišlo k zvýšenému výskytu samovražedných sklonov u detí do 14 rokov, 30-násobne sa zvýšilo domáce násilie a polovica detí, ktoré sa učia dištančne, má s touto formou vzdelávania problém. "Všetky tieto ťažkosti spôsobujú, že sa zhoršuje u detí ich školská výkonnosť," upozornila Síthová. "Zhoršujú sa pozornosť, kognitívne schopnosti, pamäť a logické myslenie," dodala. Výsledkom je, že aj deti, ktoré sa učili bez problémov, začínajú mať problém. "To, samozrejme, ovplyvňuje nielen deti, ale aj učiteľov a zasahuje to aj do života v rodinách," upozornila na dôsledky zhoršujúcej sa situácie a argumenty, prečo je dôležité začať s otváraním škôl.

Hlavná odborníčka Ministerstva zdravotníctva SR pre všeobecnú starostlivosť o deti a dorast Elena Prokopová priznala, že otvorenie škôl v súčasnej epidemiologickej situácii predstavuje určité riziko. "No uvedomujeme si nielen dôležitosť prezenčného vzdelávania, najmä v prípade tých najmenších, ale aj to, aký je dôsledok zatvorených škôl na duševné zdravie detí," uviedla. Verí, že ak budú dodržané všetky nastavené opatrenia, deti "budú v najväčšom bezpečí, aké sa dá vytvoriť".