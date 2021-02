Daňové raje zlákali vyše 5000 slovenských firiem: Najobľúbenejšia krajina podnikateľov vás prekvapí

Záujem slovenských podnikateľov o daňové raje rástol aj v minulom roku.

Aktuálne v nich sídli 5276 spoločností, čo je o 280 viac ako v roku 2019. V porovnaní s rokom 2016 je ich počet vyšší až o 499, vyplýva z dát poradenskej spoločnosti Bisnode A Dun & Bradstreet Company.

"Akékoľvek zmeny v ekonomickom prostredí majú na počet firiem v daňovo zvýhodnených destináciách malý dosah. Sledujeme, že ich počet sa zvyšuje z roka na rok, pričom medziročné tempá prírastkov sa zrýchľujú. Kým pred viac ako piatimi rokmi sme zaznamenávali desiatky prírastkov z roka na rok, v poslednom období ide o stovky," zhodnotila trend analytička Petra Štěpánová.

Najobľúbenejším daňovým rajom sú pre Slovákov Spojené štáty americké. Aktuálne v nich sídli 1406 našich spoločností, pričom oproti roku 2019 narástol ich počet o 178. "USA dominujú druhý rok po sebe. Predvlani prvýkrát preskočili dovtedy najobľúbenejší Cyprus. Dnes môžeme považovať Spojené štáty za top krajinu s najvyšším počtom slovenských podnikateľov," uviedla Štěpánová. Firmy sa podľa nej rozhodujú pre USA napriek tomu, že založiť spoločnosť za Atlantikom je náročnejšie ako v ostatných destináciách, ktoré sú definované ako daňový raj. "Výhody plynúce z podnikania so sídlom v USA sú pre nich enormné," dodala analytička.

Záujem slovenských spoločností o založenie sídla na Cypre, naopak, klesá. V roku 2020 tam malo svoje sídlo 944 našich firiem, čo je medziročne o 115 menej, a zároveň o 122 menej ako pred piatimi rokmi. Aktuálne sa tak ostrov nachádza na treťom mieste v obľúbenosti daňových rajov pre Slovákov. Druhou najobľúbenejšou krajinou je Holandsko. Tam vlani sídlilo 1166 našich podnikov, čo je však len o tri spoločnosti viac ako rok predtým.

Najväčší prírastok v počte nových spoločností však zaznamenala Seychelská republika, ktorá vlani zaregistrovala 208 slovenských firiem, pričom aktuálne sa ich tam nachádza spolu 320. "Seychely rástli aj napriek tomu, že sú ešte stále vedené na zozname Európskej únie o nespolupracujúcich krajinách," uzavrela Štěpánová.

Majitelia z destinácií považovaných za daňový raj majú v základnom kapitáli týchto spoločností investovaných bezmála 10,5 miliardy eur. Najviac slovenských firiem so sídlom v daňových rajoch podniká v oblasti veľkoobchodu a maloobchodu, a to 965, v oblasti profesijných a vedeckých činností je to 950 firiem a v oblasti nehnuteľností 636 spoločností.