Skúste tento horúci trend v liečení chorôb!

Fotiek ľudí ponorených do ľadových jazier a riek na sociálnych sieťach pribúda. Otužovanie je aktuálne veľkým trendom, no pre neskúsených „samoliečiteľov“ môže predstavovať isté riziko. Osvedčená a povedzme si, že aj oveľa príjemnejšia metóda na posilnenie zdravia a imunity je liečba teplom.

Nemáme nič proti otužovaniu, no keď sa po dlhej a únavnej zime súrne potrebujete dať do poriadku, ideálne je nerobiť na sebe hókusy – pokusy. Spoľahnite sa radšej na rokmi overené metódy, ktoré sa v rukách odborníkov menia doslova na elixír zdravia.

Ponorte sa do hrejivej náruče vzácnych prírodných zdrojov. Poklady z podzemia, umné dielo prírody, ktoré je dokonalou kompozíciou prvkov prospešných pre ľudské zdravie nájdete priamo na Slovensku – na piešťanskom Kúpeľnom ostrove.

Pre tých, ktorí ocenia kvalitu

Slovensko je hneď po Taliansku a Nemecku jedným z cieľov tých, ktorí si potrpia na kvalitné prírodné zdroje a špičkové služby. Perlou medzi slovenskými kúpeľmi sú práve Piešťany, ktoré sa v spojitosti so značkou Ensana Health Spa Hotels stali pýchou slovenského kúpeľníctva.

Geotermálne pramene, ktoré vyvierajú z dvojkilometrovej hĺbky priamo pod kúpeľným domom Irma so známym „Bahniskom“ a „Zrkadliskom“ obkolesené sieťou renomovaných hotelov sú miestom, kde je radosť liečiť sa. Termálna voda je ochladzovaná na teplotu vhodnú na kúpanie a teplé bahno je výsledkom chemických reakcií vody, mikroorganizmov a hornín, ktoré tvoria podložie piešťanského Kúpeľného ostrova.

Pretkané teplom

Teplo je bránou, ktorá dovoľuje prenikať vzácnym liečivým zložkám z vody a bahna do tela. Práve preto sú Kúpele Piešťany veľmocou v liečbe chorôb pohybového aparátu a neurologických diagnóz. Väčšina liečebných procedúr je spojená s teplom. To je ukryté buď priamo vo vode a bahne, no je i dielom skúsených rúk profesionálov, ktorí sa starajú o klientov siete Ensana Health Spa Hotels. Je vám lepšie už len pri tej predstave?

Ťahá vás to do tepla? Dá sa to aj u nás!

Liečebné kúpeľné pobyty zamerané na ochorenia pohybového aparátu a neurologické ochorenia môžete v Piešťanských kúpeľoch absolvovať aj v súčasnej komplikovanej situácii. Sieť hotelov Ensana Health Spa Hotels od vášho vstupu na Kúpeľný ostrov starostlivo dbá na všetky ustanovené opatrenia. Ešte pred ubytovaním sú všetci kúpeľní hostia testovaní antigénovým testom a počas celého pobytu sa kladie dôraz na prísne dodržiavanie protipandemických opatrení.

Všetky potrebné informácie o liečebných pobytoch a rezerváciách nájdete na stránkach www.ensanahotels.com/piestany.