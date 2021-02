Rok do štartu ZOH 2022: Čo očakáva Siekel od hier v Pekingu?

Prezident Slovenského olympijského a športového výboru (SOŠV) Anton Siekel nepochybuje, že aj v náročnej situácii dokážu čínski organizátori usporiadať vydarené zimné olympijské hry.

Hoci rok do štartu ZOH 2022 v Pekingu sa dá iba ťažko predpovedať, ako sa dovtedy vyvinie situácia ohľadom pandémie koronavírusu, podľa šéfa SOŠV robia usporiadatelia všetko pre to, aby bolo podujatie zorganizované na vysokej úrovni.

"Trúfam si povedať, že ZOH budú výborne zorganizované po logistickej a organizačnej stránke. Organizačný výbor ZOH 2022 veľmi dobre ladí všetky detaily ohľadom súčasnej epidemiologickej situácie. Navyše, Čína je veľmi dobrý organizátor a ZOH berie ako vhodnú možnosť ukázať svetu, že dokáže aj ťažkých podmienkach usporiadať kvalitné ZOH. Určite minimalizujú všetky riziká, nielen tie súvisiace s COVID-om, ale aj všetky ostatné bezpečnostné, ktoré by sa mohli vyskytnúť. O tom som hlboko presvedčený. Budeme určite svedkami veľkých športových výkonov a verím, že sa o ne postarajú aj slovenskí športovci," povedal Siekel na stredajšej tlačovej konferencii.

Hoci len pol roka pred ZOH sa uskutočnia preložené OH v Tokiu, SOŠV sa už teraz intenzívne koncentruje aj na pekinské hry. "Na SOŠV máme práce vyše hlavy. Súťažný kalendár bude v najbližšom období riadne nabitý, vrcholných podujatí bude viac ako dosť, vieme však do čoho ideme, naše oddelenia sú na to dobre pripravené. Skracuje sa nám kalendár a neustále vyvstávajú nové otázky ohľadom prípravy slovenských športovcov. Svetový aj slovenský šport sa nachádzajú v ťažkej situácii, športoviská sú uzavreté a naši športovci majú veľmi obmedzené možnosti prípravy. Situácia, v ktorej sa šport nachádza, je značne komplikovaná," poznamenal Siekel.

Ten očakáva v Pekingu takmer identické klimatické podmienky, ako boli v Pjongčangu 2018: "Budú veľmi podobné. Navyše Kórejská republika a Čína sú krajiny, ktoré majú veľmi podobný systém práce, založený na precíznosti, logistike. Je veľký plus, že hry budú prebiehať na nových, moderných športoviskách, vybudovaných na špičkovej úrovni."

Podľa generálneho sekretára SOŠV Jozefa Libu, ktorý ohľadom Pekingu 2022 komunikuje s predstaviteľmi Medzinárodného olympijského výboru (MOV) a národných olympijských výborov, berie Čína prípravy na ZOH s plnou vážnosťou.

"Čaká nás atypické obdobie, keď sa uskutočnia najprv OH v Tokiu a o pár mesiacov ZOH v Pekingu. Olympijské hnutie chce demonštrovať, že ZOH sa berú s plnou vážnosťou a robia všetko pre to, aby boli pripravené na sto percent. Nedávno sa uskutočnil videohovor medzi čínskym prezidentom Si Ťin-pchingom a prezidentom MOV Thomasom Bachom, kde sa obaja navzájom uistili, že prípravy bežia naplno. Čínsky prezident nedávno navštívil športoviská, urobil osobnú inšpekciu ohľadom príprav. Číňania robia maximum, aby sa hry uskutočnili," povedal Liba.

Peking sa stane prvým mestom na zemeguli, ktoré po "letných" olympijských hrách (v roku 2008) bude hostiť aj zimné olympijské hry. Navyše v auguste to bude presne 20 rokov, čo sa v Pekingu uskutočnila XXI. letná univerziáda, čo bolo prvé veľké medzinárodné multišportové podujatie na území Číny. O jeho usporiadaní sa rozhodlo v roku 1998 v Bratislave. "ZOH 2022 budú teda tretie veľké multišportové podujatie v Číne. Tie predošlé dve dopadli veľmi úspešné. Nemám žiadne pochybnosti, že Čínania sa zhostia organizácie na výbornú."

ZOH sa uskutočnia v troch centrách - Pekingu, Jan-čchingu a Čchang Ťia-kchou, pričom Čchang Ťia-kchou je od čínskej metropoly vzdialené až 200 kilometrov. Organizátori už v novembri dokončili výstavbu všetkých olympijských a paralympijských športovísk. Zostáva ešte dokončiť tri olympijské dediny - v Pekingu a horských strediskách, hlavné vysielacie a tlačové stredisko.

"Zostáva stále množstvo otázok, napríklad ohľadne ubytovania trénerov v olympijských dedinách. Nezodpovedné sú aj otázky ohľadom dopravy. V tomto čase nie je vhodné podávať otázky z hľadiska epidemiologickej situácie, čínski organizátori naznačili, že sa budú učiť od letných OH, aké opatrenia budú zavedené v Tokiu. Je možné, že do konania ZOH v značnej miere pribudne miera vakcinácie," uviedol športový riaditeľ SOŠV a designovaný vedúci slovenskej výpravy na ZOH 2022 Roman Buček, ktorý sa zúčastnil na virtuálnom mítingu šéfov misií jednotlivých národných olympijských výborov.

Budúcoročné hry by sa mali niesť v znamení udržateľnosti a ekológie, rozpočet by mal byť na úrovni 3,1 - 3,9 miliardy USD, čo je výrazne nižšie ako na pekinskej olympiáde v roku 2008 (vyše 40 miliárd USD). Číňania sa snažia rozvinúť ekologický program, vsadili na likvidáciu starých tovární. Napríklad snoubordingová disciplína Big Air sa uskutoční v bývalom oceliarskom parku, pričom hneď vedľa mostíka sa čnejú chladiace veže. Organizátori sa snažia využívať športoviská, ktoré boli dejiskami súťaží na OH 2008.