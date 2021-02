Ministerstvo spúšťa školský semafor: Pre žiakov a zamestnancov budú platiť tieto pravidlá!

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu (MŠVVaŠ) spúšťa s otvorením škôl aj školský semafor s pravidlami.

Na dnešnej tlačovej konferencii to povedal šéf rezortu školstva Branislav Gröhling (SaS). Ako zdôraznil, do škôl sa za dodržania sprísnených podmienok vrátia od pondelka 8. februára žiaci materských škôl, prvého stupňa základných škôl a končiaceho ročníka stredných škôl. Negatívny test bude potrebovať zamestnanec, zákonný zástupca žijúci v jednej domácnosti so žiakom a tiež študent končiaceho ročníka strednej školy. Testy by mali platiť sedem dní.

Správu aktualizujeme