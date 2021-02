Koronapas realitou? Dánsko pripravuje digitálny cestovný doklad preukazujúci očkovanie

Dánska vláda oznámila, že spoločne s firmami vyvíja digitálny cestovný pas, ktorým by sa preukazovalo, že ľudia boli vakcinovaní proti koronavírusu, čo by im umožnilo cestovať a pomohlo by to zmierniť reštrikcie vo verejnom živote.

Minister financií Dánska Morten Bödskov na tlačovej konferencii v stredu povedal, že „do troch - štyroch mesiacov bude k dispozícii digitálny koronapas na používanie napríklad na služobné cesty". „Je absolútne nevyhnutné, aby sme boli schopní znova naštartovať dánsku spoločnosť tak, aby sa firmy mohli opäť dostať do normálnych koľají. Mnohé dánske firmy sú globálnymi spoločnosťami, pre ktoré je trhom celý svet," dodal minister financií. Európska únia tiež posudzuje návrhy na vydávanie dokladov o vakcinácii, aby sa zrýchlilo cestovanie počas dovolenkového obdobia a aby sa predišlo ďalšiemu mimoriadne nepriaznivému letu pre európsky sektor turizmu. Európska komisia však zatiaľ hovorí, že takéto doklady by sa využívali iba na zdravotnícke účely, napríklad na monitorovanie škodlivých vplyvov vakcín.