Výzva vláde: Slovenskí zamestnávatelia žiadajú, aby zabezpečila registráciu ruskej vakcíny Sputnik V

Asociácia zamestnávateľských zväzov a združení SR vyzýva vládu, aby v čo najkratšom čase zabezpečila registráciu ruskej vakcíny Sputnik V.

Zároveň žiada, aby následne udelila povolenie očkovať všetkým lekárom, ktorí splnia podmienky skladovania a manipulácie s vakcínou. Zamestnávatelia argumentujú, že v klinických testoch preukázala vysokú mieru efektivity, jej účinnosť je 91,6 %, vedľajšie účinky sú iba mierne a zároveň nie je potrebný proces hlbokého mrazenia. V momentálnej kritickej situácii si podľa viceprezidenta asociácie Rastislava Machunku nemôžeme dovoliť čakať.



„Čím skôr zaočkujeme ohrozené skupiny, tým skôr budeme môcť uvoľniť karanténne opatrenia," doplnil s tým, že členské krajiny Európskej únie môžu vakcíny registrovať aj samostatne a nie je potrebné čakať na schválenie Európskou liekovou agentúrou. Zamestnávatelia sú si vedomí, že vakcína Sputnik V má vyššiu cenu ako ostatné dostupné vakcíny, preto navrhujú možnosť, aby mohli doplatiť zamestnancovi rozdiel v cene. „Tento doplatok by sa stal daňovo uznateľným nákladom a u zamestnanca by nebol zahrnutý do zdaniteľných príjmov," navrhol Machunka.