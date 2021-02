V kríze treba pomôcť nielen firmám, ale aj ľuďom. Krajiny EÚ na to využívajú aj stravné lístky

Skutočné následky krízy uvidíme až po skončení vládnej pomoci firmám. Môže dôjsť k ďalším vlnám prepúšťania, počas ktorých môžu prísť rodiny o jeden z príjmov. Existuje nástroj pomoci obyvateľom, ktorý je hojne využívaný v zahraničí. U nás je však dlhodobo ignorovaný.

Podľa najnovších údajov Eurostatu máme na Slovensku 870-tisíc ľudí žijúcich pod hranicou chudoby a v dôsledku pandémie sú ohrozené ďalšie tisíce rodín. Je najvyšší čas zamyslieť sa nad tým, ako pomôcť rodinám v existenčnej kríze. Ponúka sa jednoduchá alternatíva vo forme stravných lístkov a kariet. Tie chcela vláda na začiatku pandémie použiť na priamu podporu dôchodcov. Od zámeru však upustili. Miesto toho sa v parlamente rokuje o zmenách v systéme stravného, ktoré môžu ľuďom ešte zhoršiť ich finančnú situáciu.

Na Slovensku to vidíme inak

Slovensko sa rozhodlo nenasledovať príklad krajín ako USA, Kanada či Japonsko, ktoré sa rozhodli dať svojim obyvateľom priamu finančnú pomoc. Naopak, počas prvej vlny pandémie zmrazilo rast stravného do konca roka 2021. V súčasnosti ste už mali dostávať na stravných lístkoch či kartách viac. Opatrením na podporu rodín bolo odloženie splátok bankám či poisťovniam, jedná sa však len o odloženie. Všetko budete musieť splatiť aj napriek tomu, že váš rodinný rozpočet možno prišiel alebo príde o jeden príjem. Diera v rodinných rozpočtoch ostáva naďalej, len jej následky sa posunuli na neskôr.

Namiesto podpory rodín, ktoré to v tejto chvíli najviac potrebujú, sa v parlamente rokuje o zmenách v stravnom, ktoré môžu zamestnancom ešte viac ublížiť. Finančný príspevok na stravu môže na prvý pohľad vyzerať lákavo, avšak prináša omnoho väčšie riziká, napríklad nahradenie časti mzdy zamestnancov príspevkom na stravovanie, v dôsledku čoho hrozí nižšia finančná náhrada pri PN, OČR či materskej. Všetky tieto riziká ostávajú nevyriešené aj pred definitívnym hlasovaním poslancov Národnej rady SR o zmenách v Zákonníku práce, ktoré by malo byť už v najbližších dňoch na aktuálnej schôdzi parlamentu.

Stravné lístky a karty sú priama podpora

V zahraničí krajiny priamo investujú do svojich obyvateľov, pretože vedia, že to nie je len podpora rodín v núdzi, ale aj nástroj na naštartovanie ekonomiky. Rodiny, ktoré počas pandémie prišli o príjmy, si nebudú šetriť, ale financie okamžite použijú na nákupy potrebného, napríklad aj potravín.

Mesto Viedeň už počas prvej vlny pandémie rozdalo všetkým svojim 950-tisícom obyvateľov poukážky, ktoré mohli využiť v miestnych reštauráciách. Kým jednočlenné domácnosti dostali 25-eurové poukážky, viacčlenné rodiny dostali až 50-eurové poukážky. Aj vďaka tomu sú na tom reštaurácie vo Viedni finančne oveľa lepšie ako tie na Slovensku. Naopak, na Slovensku, kde sa podobné opatrenia nezaviedli, sú reštaurácie na pokraji krachu. Podľa prieskumu iniciatívy Pomoc pre gastro z januára 2021 vníma svoju finančnú situáciu ako zlú až 90 % reštaurácií na Slovensku. Po mesiacoch bez príjmov skutočne potrebujú pomoc.

Podobne zlá finančná situácia môže čakať aj tisíce rodín potom, ako ich pracovné miesta prestanú byť umelo udržiavané štátnou pomocou. Jedine nové objednávky a ľudia míňajúci na nákupoch pomôžu zachovať zamestnanosť. Slovensko môže podporiť domácu spotrebu napríklad aj cez zvýšenie stravného. Pochopilo to aj Rakúsko, ktoré stravné zdvojnásobilo na 8,80 eura na deň. Neustále kritizovanie stravného v spoločenskej diskusii na Slovensku zbytočne odvracia pozornosť od faktu, že v zahraničí sú stravné lístky jeden z najefektívnejších a najobľúbenejších nástrojov na zmiernenie dopadov krízy na ekonomicky najohrozenejších obyvateľov. A ak by bola vôľa, mohli by byť využívané aj u nás.