Vakcinácia v Zariadení pre seniorov v Prievidzi: O očkovanie prejavila záujem menej ako polovica zamestnancov

Seniori a zamestnanci Zariadenia pre seniorov (ZpS) v Prievidzi na ulici J. Okáľa v Prievidzi dostali prvú dávku vakcíny proti ochoreniu COVID-19.

Zdravotníci celkovo zaočkovali 131 ľudí, z toho 98 klientov a 33 zamestnancov. O vakcínu prejavila záujem menej ako polovica ľudí, ktorí sa o klientov starajú. Vakcináciu zabezpečili v utorok (2. 2.) zdravotníci z Fakultnej nemocnice v Trenčíne. "Zaočkovať sa dali dve tretiny klientov, v prípade zamestnancov väčšia polovica, 55 percent, sa nechce dať zaočkovať," povedal hovorca mesta Michal Ďureje.

Zamestnanci sa podľa neho očkovania boja a nechcú sa dať zaočkovať, prípadne čakajú, ako všetko dopadne, alebo očkovanie jednoducho odmietajú. "Je to ich slobodná vôľa a je to na ich zvážení. My sme sa na nich snažili a snažíme apelovať, aby podstúpili očkovanie. Veríme, že je to bezpečné," ozrejmil s tým, že samospráva zatiaľ významné komplikácie po vakcinácii v zariadeniach vôbec nezaznamenala. "U seniorov, ktorí sa ešte nenechali zaočkovať, čakáme na súhlasy rodinných príslušníkov alebo je to na ich slobodnom zvážení, no nemáme informácie o tom, že by to a priori odmietali preto, že sa boja," doplnil Ďureje.

Očkovanie podstúpilo i niekoľko klientov ZpS, ktorí bývajú v objekte na Ulici M. Rázusa, kde sa šíri nový koronavírus. "U niektorých sme zaznamenali pozitivitu, ale to bolo po prvej dávke. Vieme, že až druhá dávka je účinná," spomenul hovorca mesta. Nový koronavírus potvrdili počas uplynulého týždňa epidemiológovia v objekte ZpS na Ulici M. Rázusa do 80 ľuďom, pozitívni zostali klienti aj zamestnanci. Do ZpS prišiel na začiatku tohto týždňa pomôcť zvládnuť pandémiu i intervenčný tím Ministerstva zdravotníctva SR.