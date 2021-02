Virológ Boris Klempa patrí k významným odborníkom, ktorý má spoločne s ďalšími slovenskými vedcami dôležité miesto v boji proti šíriacej sa pandémii koronavírusu. Priznáva tiež, že ako mnohí z nás, aj on je zo situácie unavený a veľký problém vidí najmä v komunikácii, ktorá by mala skôr upokojovať a vysvetľovať. Považuje totiž za nepravdepodobné, že by sme sa dnešného koronavírusu definitívne zbavili. Nevie síce presne predpovedať, čo nás v budúcnosti čaká, ale priznáva, že niektoré veci ho vedia poriadne nahnevať. V jeho slovách sa nájde nejeden z nás!