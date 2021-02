Aj Jana Kirschner dostala od korony tvrdú facku: Prvé tri-štyri mesiace boli dosť ťažké

Začala behať, mladšiu dcéru úspešne naučila čítať a písať, dokázala sa vyrovnať s tým, že týždeň čo týždeň nemôže odovzdať energiu svojim fanúšikom na koncertoch. S Janou Kirschner (42) sme sa zhovárali aj o tom, prečo jej nevyšiel útek pred pandémiou z Anglicka a ako sa jej popri domácom kolotoči podarilo dokončiť titulnú pieseň k seriálu Slovania.

Kedy naposledy ste boli na Slovensku?

Začiatkom septembra. Prišla som v druhej polovici augusta a zostala som tri týždne. Najskôr sme boli sami na chalupe, potom sme sa stretli s rodičmi. Veľmi opatrne, samozrejme, ale bolo to nesmierne emotívne. Potom som odohrala koncert v rámci odovzdávania filmových cien Slnko v sieti.

Odvtedy ste naživo nespievali pred publikom, predpokladám.

Nie. Je to zvláštny pocit. Bola som zvyknutá každý týždeň odovzdať niekde energiu a zrazu zostala vo mne. Musela som sa naučiť trochu s tým pracovať. Prvé tri-štyri mesiace pre mňa boli dosť ťažké. Ale zase som sa o to viac venovala deťom, tie mi to vynahradili. Bolo čo robiť.

A ešte ste aj začali behať.

Áno, začala, pretože som si potrebovala vyčistiť hlavu, hneď zrána sa pripraviť na to, čo ma v daný deň čaká. A jednak mám rada takýto svoj čas, keď si do slúchadiel pustím nejakú hudbu alebo podcast. Občas sa porozprávam so susedmi, zistím, kto je ako na tom a to ma baví. Vždy, keď prídem po behu domov, donesiem veľa správ.