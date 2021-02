Český exminister zdravotníctva Prymula: Mutácia koronavírusu všetko mení, toto už neplatí!

Kvôli rozšíreniu nákazlivejšej mutácie koronavírusu už neplatí, že rizikovým kontaktom je stretnutie ľudí bez rúška na vzdialenosť menej ako dva metre po dobu 15 minút a viac.

Ľudia sa môžu nakaziť aj za niekoľko sekúnd. ČTK to v rozhovore povedal bývalý český minister zdravotníctva Roman Prymula. Z definície rizikového kontaktu pritom vychádza napríklad trasovanie, kedy hygienici zisťujú, koľko mal nakazený človek rizikových kontaktov.

Prymula povedal, že koronavírus aj po takmer roku, kedy sa v Česku šíri, odborníkov stále prekvapuje. Hoci o ňom mnohé vedia, prítomnosť nákazlivejších mutácií ukazuje, že niektoré veci už neplatia. V Česku sa minimálne od začiatku decembra objavuje takzvaná britská mutácia, ktorá sa podľa odborníkov šíri asi o 40 percent rýchlejšie. "To, že sme si mysleli, že nejaký kontakt do 15 minút by nemal byť príliš rizikový, to už zďaleka tiež neplatí," povedal Prymula.

Podľa neho sa ľudia môžu nakaziť aj za niekoľko sekúnd, ak budú spolu bez rúšok a niekto napríklad kýchne. Zároveň sa ale podľa Prymula nedá jednoducho povedať, čo je v súčasnosti rizikový kontakt. Riziko ale zásadne znižuje to, ak ľudia majú rúško alebo respirátor. "Ukazuje sa, že bariérová ochrana pomocou rúšok má podstatne väčší význam, než sa na začiatku myslelo," uviedol Prymula, ktorý je teraz poradcom premiéra Andreja Babiša (ANO).