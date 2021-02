Po smrti manžela si myslela, že jej ostala len dcéra: Neskutočné, ako sa dokáže život zmeniť

Toto mu nikdy nezabudne! Jocelyn Trent (65) z Peterboroughu zažila v živote mnoho strát. Prišla o milovaného manžela a zostala jej už iba dcéra (39). Myslela si, že je na tomto svete takmer sama, no jeden muž všetko zmenil.

Fotogaléria 4 fotiek v galérii

Ako píše Mail online, Adam Simpson-York (35) sa rozhodol počas lockdownu kupovať medaile vojakov, ktoré následne vracal ich rodinám. Jocelyn tento nápad úplne zmenil život. 65-ročná žena ani netušila o tom, že jej dedko slúžil počas prvej sv. vojny. Charles Leonard Sharman bol súčasťou delostreleckej kráľovskej posádky.

Vďaka Adamovi za zistila, že má ďalšiu rodinu. "Je to ako by som získala novú rodinu za 24 hodín," povedala nadšená Jocelyn. "To, čo urobil Adam, bolo neuveriteľné. Prešiel toľkými fázami výskumu, aby ma kontaktoval a povedal mi veci o rodine, o ktorej som nikdy nevedela. O mojom dedovi som vedela iba to, že žil v Doncasteri a 40 rokov pracoval na železnici," uviedla. "A potom zistiť, že mám 22 bratrancov z druhého kolena... Bola to ohromná skúsenosť," dodala.

Jocelyn sa najprv nechcela skontaktovať s Adamom, no ten bol naďalej vytrvalý. A vyplatilo sa. Napokon si však povedala, že nemá čo stratiť, tak prečo tomu nedať šancu? "Tieto medaily budem pri sebe držať po zvyšok môjho života. Je to neuveriteľné," skonštatovala.

Adam Simpson-York, poštár zo Suffolku, chcel byť počas ťažkej doby užitočný. Našiel originálny spôsob, ako môže potešiť ľudí. Stačilo len kupovať vojenské medaile na eBayi a skontaktovať sa s rodinou. "Bolo naozaj pekné rozprávať sa o tom všetkom s Jocelyn - jej vzrušenie a nadšenie sa na vás skutočne valia," povedal Adam.

Tejto činnosti sa venuje už zopár rokov. Chytilo ho to, odkedy si spravil vlastný rodokmeň. "Zo začiatku je to nervy drásajúce, pretože si nie ste istý, ako budú ľudia reagovať - nie každý to chce vedieť a niektorí ľudia neveria tomu, čo im hovorím," vysvetlil. Nákup týchto predmetov vôbec nie je drahý, no to spojenie rodín má nevyčísliteľnú hodnotu.