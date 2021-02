Väzba pre Navaľného vyvolala rozruch: Snaží sa moskovský súd umlčať opozíciu?

Česko sa pridalo k ďalším štátom požadujúcim okamžité prepustenie ruského opozičného politika Alexeja Navaľného, ​​ktorého v utorok moskovský súd poslal do väzenia.

Ide o vykonštruovaný proces, uviedol večer na twitteri šéf českej diplomacie Tomáš Petříček (ČSSD). Rozsudok moskovského súdu mal podľa ministra zahraničia jasnú motiváciu - umlčať opozíciu - a EÚ by sa mala znovu vrátiť k téme sankcií voči Rusku.

"Málo prekvapivý rozsudok s jasnou motiváciou umlčať opozíciu. Česko požaduje okamžité prepustenie Alexeja Navaľného, ​​ide o vykonštruovaný proces. Takých bohužiaľ poznáme z vlastnej histórie celú radu. EÚ by sa mala opäť vrátiť k téme sankcií," napísal Petříček. Cez víkend minister tiež odsúdil zásah ruských bezpečnostných zložiek pri demonštráciách za oslobodenie Navaľného a uviedol, že násilným potláčaním opozície a slobody slova Moskva porušuje svoje záväzky o dodržiavaní ľudských práv.

Na okamžité prepustenie Navalného v utorok už vyzvali Nemecko, Británia či Spojené štáty. Napríklad nemecký minister zahraničia Heiko Maas označil verdikt moskovského súdu za "horkú ranu" základným slobodám a právnemu štátu v Rusku. K okamžitému a bezpodmienečnému prepusteniu Nava%lného vyzval takisto britský minister zahraničia Dominic Raab. Prepustení by podľa neho mali byť tiež všetci pokojní demonštranti a novinári zadržaní v posledných dvoch týždňoch.

Súd Navaľnému zmenil skoršie podmienečný trest v dĺžke 3,5 roka na nepodmienečný. Do výkonu trestu sa podľa ruských médií započíta doba, počas ktorej bol prominentný kritik Kremľa v domácom väzení, takže Navaľnyj má za mrežami stráviť takmer tri roky. Jeho obhajkyňa Olga Michajlovová už oznámila, že sa proti verdiktu odvolá.

Navaľného polícia zadržala 17. januára hneď po jeho návrate z Nemecka, kde sa liečil po otrave nervovo paralytickou látkou novičok. Z tej opozičný politik obviňuje ruskú tajnú službu a osobne prezidenta Vladimira Putina.

V pondelok rokovali ministri zahraničných vecí krajín EÚ, ktorí sa však nezhodli na potrestaní ruských činiteľov zodpovedných za Navaľného uväznenie. Niektoré krajiny chceli dať prednosť rokovaniu s ruským vedením, šéf únijnej diplomacie Josep Borrell preto vyrazí začiatkom februára do Moskvy apelovať na prepustenie opozičného lídra.

Český prezident Miloš Zeman v nedeľňajšom rozhovore na rozhlasovej stanici Frekvence 1 označil dianie okolo Navaľného za "absolútnu zábavku". "Nemal by predstierať, že patrí k tým politikom, ktorí sú proti Putinovu režimu. On je totiž len proti Putinovi, a to je sakramentsky veľký rozdiel," povedal Zeman. Vyjadril tiež presvedčenie, že Navaľnyj je ruský nacionalista.