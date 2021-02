Americký miliardár poletí do kozmu už v októbri: Kúpil si celú vesmírnu misiu

Americký miliardár Jared Isaacman sa poriadne plesol po vrecku.

Kúpil kompletne celú vesmírnu misiu so štyrmi pasažiermi, na ktorú poletí vo vesmírnej lodi Dragon 2 spoločnosti SpaceX. Misia ponesie názov SpaceX Inspiration4 a odštartuje už na jeseň tohto roku. Pôjde pritom o historicky prvý let do kozmu obsadený výlučne civilistami.

Misia Isaacmana a ďalšej trojice vesmírnych turistov bude úplne iná ako akékoľvek doterajšie lety do kozmu. Veliteľom vesmírnej lode Dragon 2 nebude nik iný ako samotný Isaacman. To okrem iného znamená, že on aj ďalší účastníci budú musieť najprv podstúpiť náročný výcvik v stredisku SpaceX. A tiež to, že ich let už od úplného začiatku sprevádzajú aj určité pochybnosti a obavy. Otvoriť galériu Vesmírna loď sa oddelí z rakety Falcon 9. Zdroj: nasa

To už priznal aj zakladateľ SpaceX, známy vynálezca Elon Musk (49). „Akákoľvek misia, pri ktorej je na palube ľudská posádka, ma napĺňa obavami. Riziko nie je nulové,“ povedal svetoznámy inovátor. Vesmírna loď odštartuje z floridského Kennedyho vesmírneho strediska na nosnej rakete Falcon 9. Modul bude potom niekoľko dní obiehať Zem vo výške 2-tisíc kilometrov.

Isaacman bol už od detstva veľkým fanúšikom kozmonautiky. Momentálne sníva o tom, že o 50 či 100 rokov bude bežné, keď si celé rodiny „len tak odskočia na Mesiac s dieťaťom v skafandri“. Ďalší post v posádke obsadí zdravotník z Nemocnice sv. Júdu v Memphise. O tretie miesto sa bude losovať, pričom možnosť získať ho budú mať všetci, ktorí vo februári tejto nemocnici pošlú finančný príspevok.

A štvrtý post pripadne jednému zo zákazníkov Isaacmanovej firmy Shift4 Payments. Ešte pred samotným štartom plánuje podnikateľ zobrať zvyšných členov misie aj na náročnú vysokohorskú expedíciu, aby si otestovali kondíciu a lepšie sa navzájom spoznali.

Isaacmanovým cieľom je vyzbierať pre Nemocnicu sv. Júdu 166 miliónov eur. On sám chce tomuto zariadeniu, ktoré sa špecializuje na liečbu detských onkologických pacientov, venovať celú polovicu tejto sumy. Cenu, za akú si Isaacman celú misiu kúpil, nechce zverejniť ani on, ani spoločnosť SpaceX.

Misia SpaceX Inspiration4

- Odštartuje na jeseň 2021 z Kennedyho vesmírneho strediska na Floride.

- Vesmírne plavidlo Dragon 2 vynesie na obežnú dráhu nosná raketa Falcon 9.

- Na obežnej dráhe vo výške 2-tisíc kilometrov bude krúžiť niekoľko dní.

- Následne pristane vo vodách Atlantiku pri pobreží Floridy.