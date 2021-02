Otázka neznie či vôbec, ale ako: Japonci sa snažia čo najlepšie zorganizovať olympiádu

Napriek nepriazni väčšiny verejnej mienky aj časti politického spektra sú japonskí organizátori naďalej presvedčení o tom, že olympijské v Tokiu sa na druhý pokus tento rok určite uskutočnia.

Fotogaléria 5 fotiek v galérii Nepochybuje o tom, že 23. júla na Olympijskom štadióne v Tokiu vzplanie olympijský oheň a vlajka s piatimi kruhmi tam bude viať až do 8. augusta.

"Nemali by sme už diskutovať o tom, či olympijské hry budú alebo nie. Otázku by sme aktuálne mali postaviť inak: 'Ako usporiadať hry čo najbezpečnejšie v súčasnej pandemickej situácii vo svete?'," zamyslel sa Mori vo svojom prejave aj pred členmi vládnucej Liberálno-demokratickej strany.

Japonci naznačili, že urobia všetko, aby do Tokia bezpečne dostali všetkých 11-tisíc športovcov na olympijské a ďalších 4400 pre paralympijské hry. K tomu treba prirátať aj tisícky členov ich sprievodu, VIP hostí a zástupcov médií. Organizátori zároveň priznali, že možnosť neúčasti fanúšikov zo zahraničia sa stáva čoraz reálnejšou. Definitívna v tomto smere padne v jarných mesiacoch.

Japonci zďaleka nemajú šírenie koronavírusu úplne pod kontrolou. Predseda vlády Jošihide Suga v utorok predĺžil o ďalší mesiac výnimočný stav pre Tokio a deväť ďalších prefektúr. Pôvodný zákaz vstúpil do platnosti 7. januára počas silného nárastu nových prípadov. V súčasnosti je prípadov menej, ale víťazstvo je zatiaľ v nedohľadne.Ak presvedčíme ľudí o tom, že to bude bezpečná olympiáda, budeme môcť pokračovať v plnej príprave hier. Toto bude priorita najbližších týždňov a mesiacov," vyhlásil Jošihide Suga.

Organizátori v spolupráci s MOV už v stredu vydajú príručku so súborom opatrení, ktoré budú musieť dodržiavať účastníci OH v Tokiu. Pokyny sa budú týkať spôsobu a frekvencie testovania na koronavírus, dodržiavania spoločenských odstupov a celkového správania sa počas OH. "Rátame so štyrmi možnými scenármi. Od toho najprísnejšieho s výrazne obmedzeným cestovaním a vytvorením tzv. bublín až po situáciu bez korony," vysvetlila šéfka mediálnych operácií MOV Lucia Montanarellová. "Súčasná situácia vo svete je veľmi podobná jednej s nami modelovaných situácií, keď je pandémia stále prítomná medzi nami," doplnila.

Prezident MOV Thomas Bach v tejto súvislosti už viackrát vyhlásil, že najschodnejšou cestou pre bezpečné olympijské hry bude vakcinácia športovcov, ktorá však nesmie byť povinná.