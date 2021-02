Z dvojičky rozprávkového domčeka sa stala obľúbená atrakcia: Deduško Večerníček má chalúpku aj pod Poľanou

Priam neuveriteľná podoba! Rozprávkový domček, známy z televíznej obrazovky, má svoju dvojičku. Chalúpka deduška Večerníčka sa nenachádza len na východe Slovenska v Novej Sedlici (okr. Snina), ale aj na lúke v Detve v časti Skliarovo.

Postavili ju podľa animovanej rozprávkovej stavby, no takýto jednopriestorový obytný domček sa na Podpoľaní kedysi skutočne nachádzal!

Fotogaléria 4 fotiek v galérii

Očarujúca podhorská krajina, množstvo lesov, potokov a minerálnych prameňov, ale aj stále živá ľudová kultúra. Toto všetko môžu vidieť návštevníci v rámci Kultúrnej cesty Podpoľania, ktorá obsahuje 30 originálnych autentických kultúrnych, ale i prírodných zážitkov. Jednou zo zastávok je aj Laznícky dvor pod pôjdami, ktorého súčasťou je aj chalúpka deduška Večerníčka. „Je to jeho verná kópia. Postavili sme ju pred dvomi rokmi. Je prenosná a úplne kopíruje domček, ktorý poznajú všetky deti na Slovensku,“ prezradila Elena Jankovičová, riaditeľka neziskovej organizácie Komunikačné centrum Detva. V skutočnosti je však stavba inšpirovaná jednopriestorovým obytným domčekom, akých sa na Podpoľaní kedysi nachádzalo viacero.

Turistická atrakcia

Chalúpka so slamenou strechou na Lazníckom dvore slúži ako dekorácia exteriéru. Vnútro zatiaľ sprístupnené nie je. Turisti si pri nej môžu posedieť na drevenej lavičke a pokochať sa výhľadom. „Chalúpka sa teší veľkému záujmu. Ľudia sem prichádzajú ohlásení aj neohlásení. Spojili sme ľudovú architektúru s domčekom deduška Večerníčka, čo je zasa taká emotívna záležitosť nielen pre deti, ale aj pre dospelých,“ doplnila Jankovičová s tým, že od jari bude sprístupnená aj novinka v gazdovskom dome. Neziskovka tam zariadila jednu izbu, v ktorej sa nachádza nábytok a aj predmety pôvodnej ľudovej tvorby.

Turisti si okrem fotiek v krojoch, ktoré sú ušité podľa starých metód, môžu požičať aj historické bicykle a vydať sa na spoznávanie Detvy so sprievodcom. Tento rok by chcelo centrum prepojiť Podpoľanie s regiónom Čierny Hron a ponúknuť turistom širšie spektrum služieb a aby si pozreli aj miesta, ktoré zatiaľ nie sú až také vychytené, no sú zaujímavé a hodnotné.

Domček v Novej Sedlici Otvoriť galériu Túto chalúpku deduška Večerníčka poznajú už tri generácie Slovákov. Zdroj: akc

Výstavba: rok 1944

Materiál: drevo, steny natreté hlinou a slamou a vybielené vápnom

Zariadenie: predizba, hlavná izba, komôrka a pec

- Od roku 1987 je národnou kultúrnou pamiatkou

- Rok 2019 ho kúpila RTVS, ktorá v ňom plánuje zriadiť svoju expozíciu

Domček v Detve Otvoriť galériu Domček deduška Večerníčka je súčasťou Lazníckeho dvora. Zdroj: Denisa Horváthová

Výstavba: rok 2019

Material: drevo, slamená strecha

Zariadenie: jedna izba

- Kópia historických domov

- Súčasť gazdovského dvora