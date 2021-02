Pre pandémiu nemôžu: Pohreb zosnulého florbalistu a trénera Adama Sedláčka nebude podľa predstáv

Košický florbalový klub ATU sa stále spamätáva z nečakanej a bolestnej smrti ich mladého hráča a trénera Adama Sedláčka, ktorý zomrel na zlyhanie srdca vo veku 19 rokov.

Vedenie klubu a tiež hráči by sa radi so svojím spoluhráčom a kamarátom rozlúčili, ale pri súčasnej pandemickej situácii nebudú okolnosti poslednej rozlúčky také, aké by si Adam zaslúžil.povedal pre Nový Čas predseda ATU Juraj Dudovič, ktorý by za normálnych okolností prehovoril na pohrebe aj pár slov. „Určite by som mal prejav, ale takto nevieme, čo bude. Ak nám jeho rodina povie, ako bude pohreb prebiehať a v akom počte ľudí, tak veľmi rád prídem s prejavom,“ doplnil Dudovič.

Spomienkovú akciu by radi zorganizovali aj v rámci klubu, ale keďže ten sídli v prenajatých priestoroch, nemajú zástupcovia ATU povolený vstup do budovy z dôvodu pandemických opatrení. „Kvôli tomu, že sme v prenajatých priestoroch, nemôžeme v našom sídle zriadiť ani pietne miesto. Keď sa to celé skončí, určite sa s Adamom rozlúčime dôstojne, ako sa patrí,“ zdôraznil predseda klubu.

Pomoc rodine

V ťaživej situácii pre najbližšiu rodinu sa rozhodli konať aj jeho spoluhráči a kamaráti, ktorí plánujú zriadiť transparentný účet, cez ktorý chcú vyzbierať finančné prostriedky.

„Bola to moja iniciatíva, zatiaľ sme len vo fáze prípravy, ale v tejto situácii aj s ohľadom na pandémiu by sme chceli aspoň takto pomôcť,“ prezradil zámery Roman Kozej, ktorý bol Adamovým spoluhráčom a kamarátom.

Príčina smrti

Adam Sedláček zomrel podľa prvých informácií na zlyhanie srdca. Pitva, ktorá bude podľa Dudoviča trvať dlhšie, ako je obvyklé, by mala odhaliť presnú príčinu úmrtia. „Adamova smrť je pre mňa záhadou a takisto aj pre jeho spoluhráčov,“ dodal predseda ATU a jeho slová doplnil Roman Kozej. „Nič viac nevieme, len to, že mu zlyhalo srdce. Tiež viem, že pitva by mala trvať dlhšie,“ uzavrel Kozej.