László Bénes o tom, prečo kývol na hosťovanie v Augsburgu: Chcem vyniknúť!

Požiadal o odchod! Futbalový reprezentant László Bénes (23) zmenil dres posledný deň zimného prestupového obdobia. V rámci nemeckej bundesligy sa sťahuje z Borussie Mönchengladbach do Augsburgu.

Fotogaléria 4 fotiek v galérii

Počas hosťovania posilní trinásty tím tabuľky do konca tejto sezóny bez možnosti odkúpenia.V doterajšom ročníku len naskakoval do zápasov z lavičky. V tvrdej konkurencii si nedokázal vybojovať stabilný flek v základnej zostave. Rozhodol sa pre zmenu, ktorá mu môže prospieť.priznal športový riaditeľ Borussie Max Eberl pre klubovú stránku. Bénesa na začiatku sezóny pribrzdilo zranenie členka, kvôli ktorému vynechal šesť stretnutí. Ani potom sa výraznejšie nepresadil. Neodohral ani jeden celý ligový duel. Uvedomil si, že z lavičky môže ťažko zabojovať o nomináciu na európsky šampionát.Pre moje ďalšie napredovanie je dôležité, aby som pravidelne hrával. Dúfam, že sa mi to v Augsburgu podarí. Teším sa na nasledujúce mesiace,“ povedal talentovaný stredopoliar po príchode.

Už v pondelok absolvoval v novom prostredí prvý tréning. Premiéru by si mohol odbiť v sobotňajšom domácom súboji proti Wolfsburgu.Borussia ho pôvodne ani nechcela uvoľniť, no pre nás bolo dôležité umiestniť ho do klubu, kde by stabilne hrával,“ konštatoval hráčov manažér Karol Csontó.