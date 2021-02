Krajčího nápad zavrhla koalícia aj právnici: Tvrdá kritika priepustiek cez SMS!

Priepustka z lockdownu v podobe SMS správy?!

Takúto možnosť tento týždeň navrhol minister zdravotníctva Marek Krajčí (47) podľa vzoru Grécka. V praxi by to znamenalo, že cestu do obchodu či do prírody by nám museli schváliť. Nový Čas zisťoval, čo si o takom niečom myslia právnici.

Minister Krajčí volá kvôli rekordnému počtu hospitalizovaných po sprísnení opatrení. Jednou z možností je tvrdší zákaz vychádzania. „Ľudia si pošlú SMS vzhľadom na nejakú výnimku, ktorú budú požadovať, a centrála im odošle naspäť správu, ktorá im povolí porušiť zákaz vychádzania na určitý čas, ktorý budú potrebovať na tento úkon,“ priblížil minister.

Bývalý podpredseda Ústavného súdu Eduard Bárány označil tento nápad za „právnu nehoráznosť“ a hrubé prekročenie práva. „Obávam sa, že dnes sa u nás ide skôr cestou, čo je technicky možné, to sa spraví. Vzhľadom na obmedzený okruh subjektov, ktoré majú možnosť obrátiť sa na Ústavný súd, a krátkosť času sa ráta s tým, že žiadna náprava nenastane. Preto sa dlhodobo porušujú viaceré základné práva,“ skritizoval Bárány. Rovnako má pochybnosti o nutnosti tohto opatrenia vzhľadom na to, že čísla okrem hospitalizovaných už niekoľko dní klesajú.