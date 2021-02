Koronavírus bude strašiť svet ešte veľmi dlho: Odborníčka povedala to, čo znie ako nočná mora

Celý svet sa zastavil kvôli pandémii koronavírusu. Ľudia sa túžia vrátiť k normálnemu životu, no britská odborníčka to nevidí tak ružovo.

Ako píše The Sun, doktorka Clare Wenham z londýnskej ekonomickej školy prezradila dátum, kedy by sa svet mohol vrátiť do normálu. Nie je to však potešujúca správa. Ak sa nezaočkuje dostatočné množstvo ľudí, môže sa tak stať až v roku 2024. Konštatuje to na základe súčasného tempa vakcinácie.

Aj keby boli všetci ľudia v Británii zaočkovaní, stále by pokračovali hraničné kontroly kvôli možnej hrozbe nákazy z ostatných krajín. "Táto pandémia sa neskončí, kým neskončí globálne," povedala doktorka Wenham. "Existuje teda skutočne nevyhnutná požiadavka, že každý na svete bude mať minimálnu dávku vakcín v rovnakom čase," dodala.

Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) pritom vyzvala Britániu, aby pozastavila svoj očkovací program, akonáhle dostanú vakcínu ohrozené skupiny. Keď sa tak stane, vakcíny sa spravodlivo rozdelia po celom svete.

Spojené kráľovstvo, Izrael a SAE majú v súčasnosti najviac pokrytý vakcinačný program. Problém je v tom, že v mnohých chudobnejších krajinách sa ešte nič také nezahájilo. Hovorkyňa WHO vyzvala Britov, aby počkali, pretože spravodlivé rozdelenie vakcín je morálnou záležitosťou. K tomuto deleniu by malo dôjsť do konca roka 2021. Premiér Johnson má však iné plány a všetkým dospelým ľuďom chce ponúknuť vakcínu do jesene. Naopak, ministerka Trussová chce očkovacie látky ponúknuť okolitým "priateľom a susedom".

Rozdelenie vakcín by nebolo správne len z morálneho hľadiska, ale aj z toho ekonomického. "My vo svete sme tak prepojení a kým neprivedieme všetky spoločnosti k efektívnejšej spolupráci, bude to mať dopad na každú finančnú spoločnosť," vysvetlila Harrisová