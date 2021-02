Matovičova predpoveď sa ukazuje ako nesprávna: Igor, tieto krajiny uvoľňujú opatrenia aj bez skríningu!

Boli to len plané sľuby. Premiér Igor Matovič (47) si pretlačil plošné testovanie napriek nesúhlasu koaličných partnerov aj epidemiológov.

Výmenou za skríning ponúkal slobodu a otváranie, nič z toho sa však neudialo. Práve naopak, nemocnice sú na pokraji síl a vláda rieši, či netreba sprísňovať. Šéf vlády však neúspech svojho nápadu nepriznáva, aj keď niektoré susedné krajiny otvárajú obchody aj školy. A nepotrebovali na to ani celoštátne testovanie.

Fotogaléria 5 fotiek v galérii

Poľsko

- Od pondelka sú tu otvorené múzeá, galérie, knižnice či nákupné centrá.

- V predajniach s rozlohou viac ako sto štvorcových metrov musí pripadať na jedného zákazníka 15 štvorcových metrov.

- Platnosť protipandemických opatrení však predĺžili do 14. februára.

- Školy tu zostávajú zavreté zrejme až do marca.

- Minister zdravotníctva vyzýva občanov, aby boli opatrní

Rakúsko

- Naši západní susedia plánujú od budúceho týždňa začať s postupným uvoľňovaním obmedzení.

- Od pondelka by sa mali vrátiť žiaci do lavíc. Stredoškoláci budú chodiť do školy striedavo a dvakrát týždenne sa otestujú.

- Otvoria sa aj obchody, no na jedného zákazníka bude musieť pripadať 20 štvorcových metrov.

- Pri nakupovaní budú povinné respirátory FFP2.

- Rovnaké pravidlá budú platiť v galériách, múzeách a zoologických záhradách.

- Otvoria sa aj kaderníctva či holičstvá, no navštíviť ich bude môcť len zákazník s negatívnym testom nie starším ako 48 hodín.

- Hraničný režim sa však sprísni.

Taliansko

- Krajina od pondelka uvoľnila viaceré opatrenia napriek varovaniam Svetovej zdravotníckej organizácie.

- Šestnásť z 20 talianskych regiónov patrí do žltej zóny s nízkym rizikom nákazy.

- V hlavnom meste Rím po dlhšej dobe opäť otvorili Koloseum, Panteón či iné historické pamiatky.

- Reštaurácie a bary môžu byť otvorené do šiestej večer. Potom môžu fungovať len prostredníctvom donášky.

- Múzeá môžu byť otvorené od pondelka do piatka.