Briti smútia: Zomrel legendárny veterán Tom Moore († 100), ležal v nemocnici s koronavírusom

Vo veku sto rokov v utorok zomrel britský veterán druhej svetovej vojny Tom Moore, ktorý sa preslávil charitatívnou zbierkou na podporu zdravotníckeho systému.

S odvolaním sa na Moorovu rodinu o tom informovala agentúra Reuters. Storočný veterán, ktorého vlani kráľovná Alžbeta II. pasovala za rytiera, bol v nedeľu hospitalizovaný kvôli nákaze koronavírusom. "S veľkým zármutkom oznamujeme úmrtie nášho drahého otca, kapitána sira Toma Moorea," uviedli vo vyhlásení dcéry zosnulého muža, ktorý za druhej svetovej vojny slúžil v Barme, Indii aj na Sumatre. Moore sa stal v poslednom roku britským národným hrdinom.

Vlani v apríli sa rozhodol usporiadať zbierku na pomoc britskému zdravotníckemu systému NHS, ktorý sa potýkal s prvou vlnou epidémie covidu-19. Sľúbil, že denne prejde desaťkrát 25 metrov z jednej strany svojej záhrady na druhú a do svojich stých narodenín, ktoré oslávil 30. apríla, vzdialenosť prejde celkom stokrát. Pôvodne chcel vybrať touto akciou tisíc libier. Nakoniec zhromaždil 33 miliónov libier. Tom Moore následne so spevákom Michaelom Ballom nahral verziu piesne You´ll Never Walk Alone, ktorej výťažok tiež putoval na podporu zdravotníkom.

Napísal autobiografiu, pomohol zriadiť nadáciu a v júli bol kráľovnou Alžbetou II. povýšený do rytierskeho stavu. "Posledný rok života nášho otca bol vskutku pozoruhodný," uviedli Mooreove dcéry Hannah a Lucy vo vyhlásení. "V posledných dňoch veľa hovoril o uplynulých dvanástich mesiacoch a o tom, ako sa cíti byť hrdý, že zanechá odkaz v podobe nadácie," dodali. Británia teraz očkuje proti covidu-19 seniorov. Moore ale podľa rodiny vakcínu nedostal, lebo bral lieky na zápal pľúc. Sústrasť rodine zosnulého veterána vyjadrila už okrem iného britská kráľovná Alžbeta II. či minister zdravotníctva Matt Hancock.