Minister Krajčí sa nepoteší: Sme rodina má na SMS priepustky striktný názor

Koaličné hnutie Sme rodina odmieta udeľovanie výnimky zo zákazu vychádzania formou SMS správ. Takéto návrhy by sa mali prioritne prerokovať na koaličnej rade. Hnutie o tom informovalo na sociálnej sieti.

"V momentálnej situácii je dôležité, aby sa takéto návrhy prioritne prerokovali na koaličnej rade, pretože ich predčasná medializácia nemusí byť najšťastnejším krokom a prioritne, keď to nebolo konzultované s koaličnými partnermi," uviedla Sme rodina.

Hnutie si podľa vlastných slov uvedomuje, že prijatie nových opatrení, ktoré sa dotýkajú života spoločnosti, sa môže stretnúť s vlnou kritiky. Momentálne by sa podľa Sme rodina malo zamerať na plnenie platných opatrení a sústrediť úsilie na reálnu pomoc, ktorá vráti život do normálu.

Minister zdravotníctva Marek Krajčí (OĽANO) v pondelok (1. 2.) načrtol, že zákaz vychádzania by sa mohol sprísniť, a to formou SMS správ. Ľudia by si poslali SMS na výnimku, ktorú budú požadovať, a centrála by im odoslala naspäť správu, ktorá by im povolila porušiť zákaz vychádzania na určitý čas, ktorý budú potrebovať na tento úkon.

Podpredseda vlády SR a minister hospodárstva Richard Sulík (SaS) pretlmočil názor liberálov, že nápad so SMS je nerealizovateľný. Návrh nepodporí ani vicepremiérka a predsedníčka koaličnej strany Za ľudí Veronika Remišová.