Po Prvej pomoci plus prichádza Prvá pomoc plus plus: Ako štát pomôže firmám a živnostníkom?

Konečne, vydýchli si zamestnávatelia a SZČO.

Štát im pri ich výpadkoch v príjme pomôže viac ako doposiaľ. Nielen, čo sa týka výšky príspevkov, ale aj odstránením byrokratickej záťaže, ktorá realizáciu pomoci dosiaľ sprevádzala. Pomoc sa dotkne nákladov na udržanie pracovných miest, vyšších paušálnych príspevkov či pomoci s nájomným.

štátu sa tak zvýšia z doterajších 50 miliónov eur mesačne na 90. Okrem finančnej pomoci sa môžu firmy a podnikatelia tešiť aj z toho, že im navýšenie pomoci nepripraví ďalšie povinnosti pri komunikácii s úradmi. Tí z nich, ktorí majú s úradom práce, sociálnych vecí a rodiny uzatvorenú dohodu o poskytnutí príspevku, totiž nebudú musieť podpisovať nové dodatky k dohode. Úrady práce žiadateľov len informujú o zmene podmienok. Podnikatelia s najvyššími prepadmi v tržbách dostanú napríklad namiesto doterajších 810 eur o 60 eur viac, tí, ktorí udržia zamestnanosť, dostanú uhradené náklady do 100 % z celkovej ceny práce zamestnanca.

Zmeny začnú platiť od začiatku februára. Návrh Prvej pomoci plus plus musí ešte v stredu schváliť vláda, ale vzhľadom na koaličný konsenzus a dohodu medzi Milanom Krajniakom a Eduardom Hegerom je to skôr len formalita. Namiesto tretiny pracujúcich sa pomoc dotkne širšieho okruhu oprávnených. Nové opatrenia zatiaľ platia do konca júna, no ministerstvo práce je pripravené ich predĺžiť aj na dlhšie.

Tržby

Ako sa budú uhrádzať

• namiesto 4 kategórií bude 7 s výškou príspevkov od 330 € do 870 €

• dosiaľ bola pomoc od 270 do 810 €

• pokles tržieb musí byť v porovnaní s rovnakým mesiacom v minulom roku

Ako postupovať:

Naďalej žiadateľ pošle príslušnému úradu práce, sociálnych vecí a rodiny vyplnený výkaz za predchádzajúci mesiac, v ktorom doloží pokles tržieb.

SZČO a jednoosobové s r. o. bez príjmu zo zamestnania

- Príspevok sa zvyšuje z 315 € na 360 €

- túto pomoc si však ľahko navýšia tí živnostníci, ktorí sú zavretí zo zákona. Ak sa takáto SZČO v Sociálnej poisťovni dobrovoľne nemocensky a dôchodkovo poistí do 15. februára 2021, príspevok vzrastie z 315 € rovno na 870 €.

Pracovné miesta

- nárok majú zamestnávatelia, ktorí nemuseli zatvoriť svoje prevádzky, ale mali zamestnancov na prekážkach v práci na strane zamestnávateľa

- príspevok vzrastie na 100 % celkovej ceny práce, teda vrátane nákladov na sociálne odvody - doteraz bol príspevok 80 % z celkovej ceny práce

- maximálna výška: do 1 100 € na jedného zamestnanca

- novinkou je, že príspevok môže zamestnávateľ žiadať na hocijakého zamestnanca prijatého kedykoľvek pred 1. 2. 2021

Nájom

- príspevok je pre tých, ktorým klesli tržby aspoň o 30 %

- výška pomoci bude 70 až 90 % nákladov na nájom

- doteraz podnikateľ dostal pomoc do takej výšky, do akej mu dal zľavu majiteľ nehnuteľnosti

- po novom: majiteľ prevádzky dostane peniaze v hotovosti

- konkrétnu schému postupu musí pripraviť ministerstvo hospodárstva

Počkajme si, ale vyzerá to dobre

Rastislav Machunka, viceprezident Asociácie zamestnávateľských zväzov a združení SR

- Nepoznám ešte reakciu našej členskej základne. Pozitívne však hodnotíme, že sa výška pomoci zvyšuje a naopak, administratívna záťaž sa znižuje. Dôležité je aj to, že nebudeme musieť podpisovať žiadne dodatky k zmluvám.