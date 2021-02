Vedci sa pozreli na účinnosť ruskej vakcíny Sputnik: Chvályhodný výsledok

Ruská vakcína Sputnik V má 91,6-percentnú účinnosť pri zabránení symptomatickému priebehu ochorenia COVID-19.

Vyplýva to z predbežných výsledkov štúdie zverejnených v utorok v lekárskom časopise The Lancet. Tieto zistenia podľa nezávislých expertov zmiernili obavy, ktoré sprevádzali očkovanie Sputnikom V, uvádza agentúra AFP.

Rusko zaregistrovalo vakcínu Sputnik V ešte v auguste 2020 pred tým, ako prešla záverečnou treťou fázou klinických testov, čo vyvolalo medzinárodnú kritiku a pochybnosti niektorých odborníkov.

Nová analýza údajov od približne 20.000 dobrovoľníkov, ktorí sa zapojili do tretej fázy testov, však naznačuje, že táto očkovacia látka podávaná v dvoch dávkach má pri predchádzaní symptomatickému priebehu COVID-19 vyše 90-percentnú účinnosť.

"Vývoj vakcíny Sputnik V bol kritizovaný za nemiestne unáhlenie, nedodržiavanie štandardov či absenciu transparentnosti... Avšak tu zverejnené výsledky sú jasné... a znamená to, že do boja za zníženie výskytu COVID-19 sa teraz môže zapojiť ďalšia vakcína," uviedli v článku v The Lancet virológovia a profesori Ian Jones a Polly Royová z anglických univerzít.

Podľa výsledkov štúdie patrí momentálne Sputnik V spolu s vakcínami od konzorcia Pfizer/BioNTech a firmy Moderna k najúčinnejším očkovacím látkam, konštatuje AFP.

Autori štúdie však upozornili, že účinnosť sa zatiaľ vypočítala len na základe symptomatického prejavu ochorenia a bude ešte potrebný ďalší výskum toho, ako ovplyvňuje bezpríznakový priebeh. V štúdii naďalej pokračujú a chceli by do nej celkovo zapojiť až 40.000 dobrovoľníkov.

Vakcína Sputnik V sa podobne ako očkovacia látka od britsko-švédskej spoločnosti AstraZeneca môže skladovať pri teplotách dosiahnuteľných v bežnej chladničke, čo je výhoda oproti iným vakcínam, ktoré treba skladovať v ultrachladnom prostredí.