Výzva mimovládnych organizácií na otvorenie škôl: Ministerstvo reaguje

Ministerstvo školstva intenzívne presadzuje čo najskoršie otvorenie škôl a školských zariadení.

Pre TASR to uviedol odbor komunikácie rezortu školstva. Reagoval tak na otvorenú výzvu viac ako 20 mimovládnych organizácií či komisárky pre deti Viery Tomanovej, ktoré žiadajú čo najskoršie otvorenie škôl. "Považujeme za dôležitý každý jeden deň, počas ktorého by sa mohli deti vrátiť k prezenčnému vzdelávaniu a osobnému kontaktu so svojimi učiteľmi a spolužiakmi," uviedlo ministerstvo. Podotýka však, že napriek snahe vrátiť žiakov čím skôr do lavíc to aktuálna pandemická situácia na Slovensku neumožňuje.

Minister školstva Branislav Gröhling (SaS) pred utorkovým rokovaním pandemickej komisie vyhlásil, že verí, že sa podarí od pondelka (8. 2.) otvoriť školy nielen pre prvé a druhé ročníky základných škôl. "Máme množstvo argumentov na to, aby sme presvedčili epidemiológov alebo aj ostatných kolegov. Ja by som týmto aj poďakoval verejnosti za ten výrazný tlak, aj zo strany bývalých ministrov školstva, ktorí napomáhajú tejto téme, aby sme si uvedomili, že vzdelávanie je dôležité," uviedol Gröhling. Viac ako 20 mimovládnych organizácií adresovalo trom najvyšším ústavným činiteľom a ministrovi školstva otvorenú výzvu. Požiadali ich v nej, aby pri uvoľňovaní protipandemických opatrení mali školy jednoznačnú prednosť a prípadné ich ďalšie uzavretie bolo len ako posledná možnosť.

O urýchlené otvorenie škôl i školských zariadení a o obnovenie školského vyučovania prezenčnou formou požiadala ministra aj komisárka pre deti Viera Tomanová. Komisárka pripomenula právo na vzdelanie garantované Ústavou SR a v nadväznosti na to povinnosť štátu zabezpečiť povinnú školskú dochádzku. Učiteľmi a rovnako aj rodičmi je podľa nej preukázané, že online vyučovacia metóda nezodpovedá rozsahu a ani kvalite prezenčného vzdelávania.