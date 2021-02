Zomrel herec Hal Holbrook († 95): Rola vo filme Útek do divočiny mu priniesla nomináciu na Oscara

Vo veku 95 rokov zomrel americký herec Hal Holbrook, ktorý si zahral vo filmoch ako Všetci prezidentovi muži (1974) alebo Útek do divočiny (2007).

Informuje o tom portál Deadline.com, podľa ktorého to denníku The New York Times oznámil jeho asistent. Rodák z Clevelandu v Ohiu naposledy vydýchol ešte 23. januára, doma v Beverly Hills.

Kariéra Hala Holbrooka, ktorý sa narodil 17. februára 1925, trvala viac ako šesť desaťročí. Na domácej scéne sa preslávil najmä vďaka jeho divadelnej inscenácii Mark Twain Tonight!, v ktorej stvárnil titulného hrdinu a v roku 1966 si za ňu vyslúžil cenu Tony. O rok neskôr hru zinscenovali aj pre televíziu, za čo ho zase nominovali na cenu Primetime Emmy. Túto trofej napokon počas svojej kariéry získal päťkrát, a to za výkon v minisérii Lincoln (1974 - 1976), filme Pueblo (1974) a seriáloch The Bold Ones: The Senator (1970 - 1971) a Portrait of America (1983 - 1988). Medzi jeho mnohými televíznymi rolami sú napríklad aj Abraham Lincoln v sérii Sever proti Juhu (1985 - 1994) či Nate Madock, ktorého si zahral v seriáli Zákon gangu (2008 - 2014).

Spomínaní Všetci prezidentovi muži boli podľa Deadline vrchol Holbrookovej filmovej kariéry, zatiaľ čo Útek do divočiny mu vyniesol nomináciu na Oscara. Okrem týchto filmov si zahral napríklad v snímkach Bitka o Midway (1976), Kozorožec 1 (1977), Julia (1977), Wall Street (1987), Firma (1993), Ten najlepší (2000), Majestic (2001), Večerné slnko (2009) alebo Lincoln (2012).