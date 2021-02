Čo bude so zrušením striedania času? EÚ rozhodnutie odkladá, českí experti si myslia svoje

Európska únia zrejme ani tento rok nerozhodne o zrušení striedania zimného a letného času.

Medzi únijnými štáty zatiaľ na tom nebola nájdená zhoda, aj keď Európska komisia pôvodne chcela ich stanoviská do vlaňajšieho marca. Vyplynulo to z vystúpenia aktérov utorkového online seminára k striedaniu času, ktorý sa konal v českom Senáte. Kvôli dopadom na ľudské zdravie by bol podľa expertek z Akadémie vied vhodnejší štandardný, teda zimný čas. Letný čas by totiž v zimnom období predĺžil približne o hodinu rannú absenciu denného svetla.

"Rozodnievalo by sa až o deviatej hodine ráno," uviedla Alena Sumová z Fyziologického ústavu Akadémie vied. Podľa nej rad ľudí nebude mať svoje vnútorné biologické hodiny nastavené so sociálnym časom, čo povedie k rozšíreniu civilizačných chorôb, akými sú obezita alebo zvýšená hladina cholesterolu v krvi. Dana Hamplová zo Sociologického ústavu Akadémie vied uviedla, že nesúlad medzi sociálnym a biologickým časom vedie k zníženiu produktivity práce, nižším príjmom a k zhoršeniu študijných výsledkov.

"Ak je večer dlhšie svetlo, ľudia si to užívajú na úkor spánku," uviedla Hamplová. Podľa prieskumu agentúry STEM / MARK z roku 2018 bolo v ČR proti striedanie zimného a letného času 65 percent opýtaných, pričom 44 percent ľudí si želalo celoročne letný čas a 24 percent čas zimný. Zástancovia zavedenia celoročného letného času ale nemali podľa Hamplovej povedomie o dôsledkoch takéhoto opatrenia.

"Vzhľadom k zdravotným aspektom spojeným s ustanovením celoročného sociálneho času je potrebné postupovať na základe expertných stanovísk než výsledkov referend," dodala Sumová. EÚ podľa Petry Holubičkovej z českého ministerstva dopravy naposledy konala na vrcholnej úrovni o striedaní času v decembri 2019. Vlani tému odsunula najmä problematika pandémie a je otázkou, či a kedy sa k nemu Rada EÚ vráti. Z členských krajín podľa Holubičkovej stanovisko prijali len Lotyšsko, ktoré je za letný čas, a Portugalsko a Španielsko, ktoré chcú striedanie času zachovať. Podľa astronóma a podpredsedu senátneho výboru pre EÚ Jiřího Dušeka (za ANO) je tak pravdepodobné, že ani tento rok EÚ k žiadnemu rozhodnutiu nedospeje.