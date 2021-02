Slovan sa cíti oklamaný: Kauza s APHK možno skončí na súde!

Udalosti nedeľného zápasu Slovan Bratislava - Dukla Trenčín boli vyvrcholením niekoľkotýždňového sporu medzi vedením bratislavského klubu s Asociáciou profesionálnych hokejový klubov (APHK).

A celá kauza možno pristane na súde. V polovici duelu hokejovej Tipos extraligy bezpečnostná služba na ZŠ Ondreja Nepelu zamedzila šíreniu televízneho i internetového prenosu, pretože podľa slov predstaviteľov Slovana spoločnosť Tipsport porušoval práva klubu. Stávková spoločnosť sa odvolala na zmluvu s APHK, asociácia podľa svojho vyjadrenia koná v súlade s právami, vyplývajúcich zo zmluvy. Slovan však nie je člen APHK a svoju pozíciu preto vníma ináč.

Celý problém sa však podľa predstaviteľov Slovana začal rodiť už oveľa skôr. "Odštartovalo to vtedy, keď si Tipsport začal robiť prenosy z našich zápasov a vďaka tomu si privyrábal. A to bez akéhokoľvek právneho titulu. My nemáme podpísanú zmluvu s APHK, ani s Tipsportom a ani so žiadnou treťou osobou. Upozorňovali sme na to už od nášho prvého domáceho zápasu. To, čo sa stalo počas zápasu s Trenčínom, to nebolo z ničoho nič. To je vyvrcholením niekoľkomesačného procesu, ktorý mal svoje postupné fázy, písomnú komunikáciu, upozornenia," uviedol pre TASR marketingový riaditeľ Slovana Milan Vajda.

Spoločnosť Tipsport sa podľa slov generálneho manažéra bratislavského klubu Maroša Krajčiho dopustila nekalých praktík aj v zápase Slovana proti Zvolenu 26. januára: "Vtedy sa napichli na signál RTVS a začali prenášať zápas. Keď sme sa to dozvedeli, okamžite sme volali vedeniu televízie. RTVS zareagovala a internetový prenos zrušila. Televízny však pokračoval a nikto si nič nevšimol. V nedeľu s Trenčínom sa stalo to isté, ale už s inou televíziou. Aj tú sme žiadali, aby okamžite prestali prenášať zápas. Kontaktovali sme výkonnú riaditeľku APHK Anetu Büdiovú a povedali sme jej, že v prípade odmietnutia vypnutia internetového prenosu hrozí prerušenie celého televízneho prenosu. Pani Büdiová odmietla a prakticky rozhodla o zrušení vysielania."

Na otázku TASR, či televízna spoločnosť mohla vedieť, že niekto používa jej signál, Krajči uviedol: "Zhodou okolností tento signál vyrába tretia osoba. A tá istá produkčná firma vyrábala signál aj pre RTVS. Zástupcovia RTVS to nevedeli a je pravdepodobné, že to nevedela ani spoločnosť AMC Networks, ktorá prevádzkuje stanicu Sport 1 a Sport 2. Ale vedela to produkčná firma, ktorá signál vyrábala. Jednoducho nás oklamali a napichli sa na signál a čakali, kedy na to prídeme."

APHK po nedeľnom zápase Slovana zareagovala na zrušenie prenosu vyhlásením. Podľa jej slov zo strany Slovana prišlo k úmyselnému odpojeniu energií pre prenosové zariadenia a následnému vykázaniu všetkých kameramanov a komentátorov z priestorov štadióna. "V dôsledku toho boli televízni a internetoví diváci ukrátení o možnosť sledovania živého prenosu. APHK sa dlhodobo snaží sprostredkovať čo najviac živých prenosov a nechápe postoj Slovana Bratislava, ktorý je odlišný od stanoviska ostatných účastníkov Tipos Extraligy. Slovan Bratislava ako účastník Tipos Extraligy nerešpektuje práva, ktoré riadiaci orgán súťaže Slovenský zväz ľadového hokeja zmluvne preniesol na APHK, o čom bol aj viackrát písomne informovaný."

Krajči však zdôraznil, že Slovan bol predtým súčasťou spoločnosti Pro-Hokej, ale keď tento subjekt pred sezónou 2020/2021 poslali do likvidácie, Slovan ako jediný nesúhlasil. "Boli sme však sami, takže nás prehlasovali. Následne vznikla APHK, do ktorej sme nevstúpili. Upozorňovali sme na riziká tohto kroku pre celý slovenský klubový hokej v zložitej pandemickej dobe, nepáčilo sa nám, ako sa kluby správajú k dlhoročným partnerom. Prišlo k potlačeniu určitých práv Tipsportu a následne sa podpísala zmluva s Tiposom a ten sa potom dohodol s Tipsportom. Do toho sme však my už nevstúpili. To znamená, že my dnes máme licenciu od zväzu hrať extraligu, ale nie sme súčasťou obchodnej spoločnosti APHK. Od úvodu vzniku tejto spoločnosti všetci vedeli, že Slovan nie je jej člen. Aj keď podpisovali zmluvu Tipos a Tipsport, tak to vedeli. Nikto teda nemôže povedať, že my niečo porušujeme. Veď nie sme nikým a ničím zmluvne viazaní."

V ďalšej časti vyhlásenia APHK píše, že ju mrzí tento stav, ktorý nie je spôsobený jej konaním. "Asociácia sa správa v súlade s právami, na ktoré má oprávnenie. Je nám ľúto, že Slovan Bratislava v dnešnej dobe, keď sa fanúšikovia nedostanú na štadióny, ich ochudobňuje aspoň o možnosť sledovať daný zápas prostredníctvom internetu a televízie."

Generálny manažér Slovana zdôraznil, že v tomto prípade je potreba rozlišovať televízne a internetové práva. "Pokiaľ televízia vysiela a naši fanúšikovia nemôžu ísť na štadión, tak my neriešime tieto veci. Dovolíme vysielať zápasy každej televízii. Ale internetový prenos, na ktorom niekto zarába, tak to už sa nám nepáči. Viackrát sme ich vyzývali, aby sa s nami dohodli a nevysielali naše zápasy bez zmluvného vzťahu, inak im zamedzíme vysielanie internetových prenosov z nášho štadióna. Napriek upozorneniam vysielali aj v októbri, aj v novembri. Naši akcionári sa potom rozhodli, že im od 1. decembra neumožnia vysielať prenosy z našich domácich zápasov."

K naštrbeniu vzťahov prišlo aj na konci uplynulého roka, keď Slovan na svojom webe odvysielal zápas, zhodou okolností tiež proti Dukle Trenčín. "Mali sme veľmi dobrú odozvu od fanúšikov, aj po technickej stránke sme prenos dokázali vyrobiť na veľmi dobrej úrovni. APHK okamžite reagovala listom, že sa všetky kluby zhodli, že od tohto momentu nedajú Slovanu súhlas na vysielanie zápasov cez jeho kanál. My rešpektujeme práva klubov, tak ako chceme, aby rešpektovali oni naše. Preto sme ďalšie prenosy nevyrábali. My si myslíme, že sme v práve a chceme bezplatne prinášať fanúšikom prenosy. Ale teraz nemáme súhlas klubov a preto nevysielame, hoci sme pripravení kedykoľvek živý streaming obnoviť," vysvetlil Vajda.

Marketingový riaditeľ klubu ďalej uviedol, že Slovan od APHK žiadal sprístupnenie zmluvy so SZĽH zo dňa 2. septembra 2020, ktorou APHK odôvodňuje, že od zväzu nadobudla právo vykonávať marketingové práva, vrátane internetového vysielania zápasov extraligy. Zakaždým to vraj odmietla z dôvodu ich údajného zmluvného záväzku voči SZĽH zachovávať mlčanlivosť. Listom zo dňa 25. januára tohto roku však podľa Vajdu SZĽH zbavil APHK záväzku mlčanlivosti a súhlasil s predložením kompletného znenia zmluvy klubu. "Žiaľ, APHK nám doteraz obsah tejto zmluvy z neznámych dôvodov nesprístupnil. Od 4. októbra vie APHK aj Tipsport, že Slovan má výhrady voči tomu, že bez akéhokoľvek právneho titulu sa jeho zápasy vysielajú. Toto sa pravdepodobne skončí na súde, asi nie je iná možnosť. Flagrantne to porušujú. APHK tvrdí, že to robí na základe zmluvy so SZĽH, následne marketingové práva odplatne postúpili Tiposu a ten ďalej Tipsportu. Toto je celý reťazec, takto to vlani v lete zobchodovali, ale už bez nás."

Riešenie je tak v nedohľadne. Slovanistov celá situácia mrzí a uvedomujú si, že na to dopláca predovšetkým fanúšik. "Tipsport tlačí na APHK, že my im musíme dať povolenie, hoci nie sme členom APHK. My s tým nesúhlasíme. Komunikácia s APHK a naším klubom prebieha už len v právnej forme," uzavrel Krajči pre TASR.