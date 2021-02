Gröhling verí, že sa deti od pondelka vrátia do škôl: Čo si myslí o testovaní žiakov?

Minister školstva Branislav Gröhling (SaS) verí, že sa deti od pondelka 8. februára vrátia do škôl.

Uviedol to pred dnešným zasadaním Pandemickej komisie. Dodal, že do škôl by sa nemali vrátiť len žiaci prvých a druhých ročníkov základných škôl.

„Prvoradým argumentom je vzdelávanie detí. Je nemožné, aby sa prváci a druháci v rámci svojho vývoja vzdelávali online formou, to sa nedá. Pre nich aj niekoľko týždňov takéhoto vzdelávania spôsobuje problémy,“ povedal Gröhling.

Šéf rezortu školstva pripustil, že si vie predstaviť aj vykonávanie testov na zistenie prítomnosti ochorenia COVID-19 u žiakov. Vláda však podľa neho nikdy neuvažovala nad tým, že by boli testovaní žiaci materských škôl a prvého stupňa základných škôl. To, akým spôsobom by boli žiaci testovaní, závisí podľa ministra na tom, akú frekvenciu testovania odporučia školám odborníci.