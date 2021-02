Zmena! Rakúsko ruší výnimky pre pendlerov: Bez tohto cez hranice neprejdú

Pendleri dochádzajúci do zamestnania do Rakúska sa budú musieť odteraz registrovať a takisto budú musieť predkladať raz za týždeň negatívny PCR test na koronavírus.

Na tlačovej konferencii to v utorok podľa agentúry APA povedal rakúsky minister vnútra Karl Nehammer.

Viedeň už v pondelok ohlásila postupné uvolňovanie opatrení proti šíreniu koronavírusu, ale zároveň naznačila, že sa sprísni režim na hraniciach.

Aj pendleri sa podľa Nehammera budú musieť pred príchodom do Rakúska registrovať a musia sa raz za týždeň preukázať negatívnym PCR testom. Zavedenie testovacej povinnosti pre pendlerov nie je prekvapením, pôvodne mali platiť už od pondelka. Rakúska vláda ale zavedenie opatrení potvrdila až v utorok. Na pendlerov cestujúcich do Rakúska sa bude testovacia a registračná povinnosť vzťahovať prvýkrát.

Nehammer tiež uviedol, že zostávajú kontroly na hraniciach so susednými štátmi vrátane Česka. Minister v tejto súvislosti poukázal na to, že práve Česká republika má stále vysoké počty novo infikovaných. Pokračovať budú aj kontroly na hraniciach so Slovenskom, Maďarskom a Slovinskom.

Podrobnosti ohľadom vykonávania hraničných kontrol majú byť uvedené v nariadení, na ktorom teraz podľa Nehammera pracuje ministerstvo zdravotníctva.

Rakúska vláda zároveň sprísnila podmienky cestovania do krajiny. Napríklad z povinnej desaťdňovej karantény po príchode do Rakúska sa už ľudia nebudú môcť vyvliecť novým negatívnym PCR testom. Doteraz to bolo možné po piatich dňoch.