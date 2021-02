Snímka z ultrazvuku mamu rozosmiala, o pár dní sa dozvedela nečakanú správu: Tehuľka hovorí o znamení

Pandémia a lockdowny ovplyvnili životy ľudí po celom svete. Náročné je to aj pre budúcich rodičov. Jedna mamička sa však pri návšteve lekára nemohla ubrániť smiechu. Uvidíte fotku, pochopíte.

Samantha Spicer (34) išla na bežné vyšetrenie v 12. týždni tehotenstva. To, čo uvidela na obrazovke, ju veľmi pobavilo. Na zábere to vyzerá, akoby jej nenarodená dcérka mala na tváričke rúško. "Bol to šok, keď som videla moje dieťatko s rúškom v maternici. Bolo to zábavné a vystihlo to moje tehotenstvo počas pandémie," povedala kaderníčka z anglického mesta Rushden.

"Zdravotníčka sa pozrela na monitor, potom na mňa a začali sme sa smiať. Povedala som jej, že aj ja to vidím. Dcérka vyzerala, akoby mala rúško," dodala. O pár dní prišlo nepríjemné prekvapenie. Samantha sa koronavírusom sama nakazila a v sone vidí hlbší význam, píše portál Metro. "V tom čase som to nevedela, ale keď som zistila, že mám covid, pripadalo mi to ako znamenie. Povedala mi, že bude v bezpečí." S manželom Davidom (32) vtipkovali, že ich dcérka má rúško, aby sa ochránila a to pomohlo Samanthe zachovať pokoj. "Bolo to veľmi znepokojujúce obdobie. Byť tehotná a bojovať s koronavírusom. Našťastie som z toho najhoršieho vonku," teší sa.

David a Samantha sú spolu 11 rokov, v roku 2018 sa z nich stali manželia. Pár už má deväťročného syna Harryho, z ktorého sa v máji stane veľký brat. Tehuľka neskrýva obavy z pôrodu. "Je to veľmi neistý čas, ale myslíme pozitívne a obrázok malej nás rozosmial. Aspoň vieme, že po narodení bude pripravená na lockdown," zažartovala na záver.