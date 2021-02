Malému bojovníkovi sa za veľkou mlákou pomaly plnia sny: Teuška čakala v novom roku operácia aj nová nôžka

Cesta bojovníka Teuška za lepším životom pokračuje! Chlapček, ktorý sa narodil bez píšťalových kostí, je s rodinou naďalej na Floride, kde sa zveril do rúk amerických odborníkov.

Statočný chlapček a jeho rodičia sú čoraz bližšie k tomu, aby bol schopný chodiť. Teuško nedávno dostal novú nôžku a už-už začína robiť prvé kroky! Takmer v polovici januára tiež podstúpil operáciu, pri ktorej mu opravovali koleno.

"Ahojte kamoši, tak sa vám hlásim. Včera ma operovali a bola to dlhaaaaa operácia, až 8 h mi opravovali nôžku. Neviem, či je to veľa či málo, lebo som spal, a aj tak hodiny ešte nepoznám... Teraz oddychujem a väčšinou spím... Ďakujem vám, že na mňa myslíte," napísali v mene Teuška jeho rodičia len deň po operácii. Tá prebehla 14. januára a bola to už druhá operácia, ktorú v USA podstúpil. Teuško má za sebou niekoľko prvých krokov, ktoré vďaka pomoci odborníkov určite čoskoro vyústia do vysnívanej a samostatnej chôdze.