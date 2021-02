Osud sa s ním nemazná: Chlapček sa narodil v 15.týždni tehotenstva, strašné, čím všetkým si už prešiel

Toto bábätko si vyslúžilo prezývku zázračné dieťa.

Predčasne narodený Archie Edwards prišiel na svet len v 15. týždni tehotenstva. Vážil ani nie 0,5 kilogramu a okrem toho sa hneď po narodení nakazil niekoľkými nebezpečnými chorobami, informuje portál Daily Mail.

Malý Archie sa narodil 1. decembra 2020 rodičom Sheree Murray a Robertovi Edwardsovi. Hneď po pôrode ho lekári museli 40 minút oživovať, pretože nedýchal a museli ho napojiť na umelú pľúcnu ventiláciu.

Malý bojovník bol na svete ešte len päť týždňov, keď sa náhle nakazil bakteriálnou infekciou E. coli, ktorá viedla k sepse. Ďalšie testy odhalili, že dieťa sa tiež nakazilo ochorením Covid-19 a je považované za jedno z najmladších detí, ktoré sa nakazilo týmto vírusom v Británii. Vydesení rodičia každý deň čelili obrovskému strachu zo straty ich prvorodeného syna. Neprestali však dúfať.

Sheree vždy snívala o dieťatku. Malý bojovník odolával všetkým nástrahám a chorobám. V súčasnosti sa zotavuje a nemocnici a v marci by ho mohli rodičia konečne odviesť domov.

„Na začiatku som bola šokovaná viac ako čokoľvek iné, pretože som počas tehotenstva nemala žiadne komplikácie. Keď nám ale povedali o Covide, o sepse a všetkom ostatnom, bolo to veľmi desivé. Je to bojovník. Keď som ho prvý raz držala v náručí, bol to najkrajší pocit,“ povedala čerstvá mamička.

Otec chlapca uviedol, že jeho partnerka nemala počas tehotenstva žiadne komplikácie, preto boli veľmi šokovaní a vydesení, keď 30. novembra začala pociťovať ohromnú bolesť. Báli sa potratu. Len necelú hodinu potom, ako Sheree praskla voda, sa narodil Archie.

Chvíle, keď lekári oživovali jeho novorodeného syna, opísal Robert ako najdlhšie a najhoršie vo svojom živote. Nemohol robiť nič, len sedieť a modliť sa. Neskôr sa opäť vystrašil na smrť, keď mu oznámili, že je dieťa pozitívne testované na koronavírus. „Mal päť týždňov, keď dostal E. coli a pľúca mu začali kolabovať. Jeho pľúca sa sfarbili do biela a úprimne som si myslel, že ho za tých desať dní stratíme. Bol som vystrašený na smrť... Teraz sa však cítim ako najpyšnejší otec na svete,“ povedal.