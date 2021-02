Fico sa presťahoval do nového, kto šéfovi Smeru prenajíma 600-tisícový byt?! Prehovoril jeho nový domáci

Už je to rozlúsknuté. Bývalý premiér Robert Fico (56) má roky patálie s vlastným bývaním.

Po tom, čo zaplatil celkovo 220-tisíc eur ako nájom daňovému podvodníkovi Ladislavovi Bašternákovi, musel sa z jeho bytu definitívne vysťahovať. Hoci už niekoľko mesiacov šéf Smeru na otázku, kde býva, odpovedá nejasne, Nový Čas ho minulý týždeň zachytil, ako pravidelne prichádza na novú adresu v bratislavskom Starom Meste. Noci tam s ním trávi aj jeho priateľka, čakateľka na prokuratúre Katarína Szalayová.

Fotogaléria 8 fotiek v galérii

Fico sa z Bašternákovho bytu v komplexe Bonaparte musel vysťahovať v roku 2019. Odvtedy verejnosti nehovoril, kde býva. Fotografi ho viackrát zachytili v hoteli Hilton v Bratislave, ale aj v straníckej centrále Smeru. Od Nového roka však začal fungovať z nového bydliska. „Bývam v prenajatom byte v Bratislave, to, že ste doteraz nezistili, kde to je, je váš problém,“ odpovedal Fico novinárke pred dvomi týždňami. Nový Čas zistil, že jeho novou adresou je objekt Sokolská Residence v bratislavskom Starom Meste.

Ide o luxusnú novostavbu, pričom Fico si tam byt opätovne nekúpil, ale prenajal. Jeho novým domácim je dlhoročný poslanec Smeru a bývalý šéf Sociálnej poisťovne Dušan Muňko (76). „Áno, prenajal som mu to teraz od 5. januára. Sadli sme si, zháňal, že či niečo nemáme na prenájom, vzhľadom na to, že ten, čo tam býval, odišiel, tak som mu to prenajal. Ja som ho kúpil za zhruba 600-tisíc eur,“ povedal Novému Času Muňko. Hovorí, že byt mal prázdny, tak nemal problém s tým, posunúť ho svojmu straníckemu šéfovi. Muňko ho kúpil ešte v októbri 2019 a dlhšie sa špekulovalo, že sa tam nasťahuje práve Fico.

Muňko to v minulosti popieral, teraz naznačuje, že pre Fica nebolo ľahké nájsť nový byt. „Zháňali sme aj niečo iné, keď sme povedali, že tam má prísť, pán Fico, tak nikde nebola ochota žiadna,“ dodal. Fico u Bašternáka platil za rozľahlý priestor takmer 400 štvorcových metrov 2 850 €. Jeho nové hniezdočko ho mesačne vyjde zrejme o niečo menej. „Je to primeraná suma, je to viac ako tisíc eur,“ skonštatoval Muňko s tým, že presnú sumu povedať nechce, lebo to je súkromná záležitosť, ale bude v jeho daňovom priznaní. Ako dlho u neho Fico zostane? „Dohodli sme sa na neurčito,“ uzavrel. Fico na naše otázky o novom bývaní neodpovedal.

Nová spoločnosť

V novom trojizbovom byte Fico nebýva sám. Spoločnosť mu tam po nociach robí právnička a čakateľka na bratislavskej prokuratúre Katarína Szalayová. Ide o Ficovu novú priateľku, ktorú donedávna bolo s expremiérom vídať aj v hoteli Hilton Juraja Širokého. Z nového bytu často vychádza sama v novom volks­wagene, no niekedy sa pri dome zastaví aj Fico so šoférom a mladá právnička nasadne na zadné sedadlo. Byt má viac ako 130 štvorcových metrov a má vlastnú terasu. Muňko s Ficom sú v politike už dvadsať rokov. Muňko bol opakovane poslancom za Smer a v minulosti aj generálnym riaditeľom Sociálnej poisťovne. Jeho rodina podniká v cestovnom ruchu a so štátom urobili v minulosti miliónové obchody.

Fico len nedávno musel vysvetľovať aj svoje návštevy v kaštieli vo Vinosadoch pod úpätím Malých Karpát, kde ho tiež nachytali s právničkou Szalayovou. On sám hovorí, že si tam bol zaplávať, no pravdou je, že tam aj prespal. „Ak je plávanie trestným činom, podajte na mňa trestné oznámenie,“ opakovane odpovedá Fico novinárom. Jeho návštevy vo Vinosadoch riešil aj parlamentný výbor, ktorý chcel vidieť faktúry za pobyt. Tie Fico neukázal. Kaštieľ vo Vinosadoch vlastní akciová spoločnosť, na ktorej pozadí môžu byť ľudia s prepojením na známych oligarchov Miroslava Výboha či Juraja Širokého. Výboh to poprel, Široký to nekomentoval.

Szalayová podľa zverejnených informácií dostáva ako čakateľka na prokuratúre približne 600 eur mesačne, sama sa však vozí v aute za 45-tisíc eur a v minulosti ju zachytili v hoteli Hilton či komplexe River Park. Majetok preverovala aj prokuratúra, pričom zistila, že auto má od mamy, ktorá však pracuje ako opatrovateľka v Rakúsku.

Ako sa Fico sťahoval