Bulharsko sprísňuje opatrenia pri vstupe do krajiny: Prísne podmienky pre každého

V období od 2. februára do 30. apríla budú bulharskí občania vstupujúci do krajiny a osoby so štatútom trvalého alebo dlhodobého pobytu na území Bulharska a ich rodinní príslušníci, ktorí nepredložia doklad o negatívnom výsledku PCR testu nie staršieho ako 72 hodín, umiestnení do desaťdňovej karantény.

Rozhodol o tom v pondelok bulharský minister zdravotníctva Kostadin Angelov, uviedla agentúra BTA. Karanténa môže byť zrušená v prípade negatívneho výsledku PCR testu vykonaného 24 hodín po príchode do krajiny. Riaditelia regionálnych inšpektorátov zdravia môžu zrušiť karanténu príslušnej skupine osôb, ktorá pricestovala v období od 29. januára do 1. februára. Podmienkou je, že občania sa preukážu dokladom o negatívnom výsledku PCR testu vykonaného do 24 hodín od nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia. V týchto prípadoch sa karanténa zruší do 24 hodín od predloženia dokumentu.