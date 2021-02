Krajčí straší sprísňovaním opatrení: Budú nám schvaľovať cestu z domu cez SMS?! Veľavravná reakcia odborníkov

Čaká nás namiesto uvoľňovanie ďalšie sprísňovanie? Minister zdravotníctva Marek Krajčí (46) hovorí, že súčasný lockdown nezaberá a pacientov v nemocniciach stále pribúda.

Zdá sa teda, že plošné testovanie premiéra Igora Matoviča (47) zatiaľ nepomohlo tak, ako si od neho sľuboval. V hre je preto možnosť, že sa obmedzenia ešte sprísnia, pričom inšpiráciou by nám mohlo byť Grécko. Tam si pri odchode z domu treba poslať SMS správu a čakať na schválenie. Nový Čas zisťoval, či takýto systém odporúčajú naši odborníci. Slovensko sa vo veľkom testuje už dva týždne, no vyzerá to tak, že epidemiologickú sitáciu to nijako nezlepšuje.

Práve naopak, nemocnice praskajú vo švíkoch a aktuálny počet hospitalizovaných s koronavírusom je rekordných 3 653 pacientov. Premiér Matovič pritom sľuboval, že jeho skríning pomôže uvoľňovať opatrenia a od februára napríklad nastúpia deti do škôl. Krajčí pred pondelkovým rokovaním vlády informoval, že na efekt plošného skríningu si ešte treba počkať, zároveň však varoval, že ak nepríde k znižovaniu čísel, v hre je sprísňovanie.

Konkrétne by sa podľa neho mohlo ešte viac obmedziť vychádzanie z domu, tak ako to funguje napríklad v Grécku. Tam pri odchode z bytu treba poslať SMS správu so svojimi údajmi a aktivitou, ktorú človek ide robiť. „Ľudia si pošlú SMS vzhľadom na nejakú výnimku, ktorú budú požadovať a centrála im odošle naspäť správu, ktorá im povolí porušiť zákaz vychádzania na určitý čas, ktorý budú potrebovať na tento úkon,“ uviedol minister Krajčí s tým, že takúto možnosť by si dohodli s operátormi. Na cestu do práce však stačí Grékom aj opečiatkované potvrdenie od zamestnávateľa či vyplnený formulár. SMS správa tak nie je vždy nevyhnutná.

Situáciu na Slovensku komplikuje najmä britská mutácia, ktorá sa šíri rýchlejšie a predstavuje tak väčšie riziko. Ďalším strašiakom je juhoafrická mutácia, ktorá je zas smrteľnejšia. Jej prítomnosť sa potvrdila už vo viacerých európskych krajinách. U nás zatiaľ nie. Môže to však byť spôsobené tým, že nemáme testy, ktoré by ju odhalili. Krajčí pre ďalší postup zvolal na dnes Pandemickú komisiu, ktorá by mala navrhnúť ďalší postup. Témou by mal byť aj COVID automat, ktorý by chcela vláda spustiť už od budúceho pondelka 8. februára.