Štát má veľký záujem o výrobu vakcín proti COVID-19: Virológ Pastorek si o tom myslí svoje

Dodávky očkovacích látok na Slovensko neprichádzajú v takom tempe, ako sa pôvodne očakávalo.

Pomôcť by mohla práve ich výroba na našom území. Minister zdravotníctva Marek Krajčí (46) hovorí, že štát má o to eminentný záujem. V hre je produkcia vakcín od Pfizeru aj Moderny. Slovensko chce proti covidu zaočkovať 65 % Slovákov, čo predstavuje približne 3 milióny obyvateľov. Súčasným tempom by to však trvalo viac než rok, čo mnohí odborníci kritizujú a hovoria, že namiesto testovania by sa mala energia venovať radšej vakcinácii.

Problémom sú však nedostatočné dodávky, pretože výrobcovia vakcíny neposielajú tak, ako sľubovali. Rýchlosť očkovania by sa však mohla v budúcnosti zvýšiť. Iskierku nádeje predstavuje pre Slovensko dohoda so spoločnosťami, ktoré vakcíny vyrábajú. Minister Krajčí pre portál vZdravotníctve.sk potvrdil, že štát má eminentný záujem, aby sa na Slovensku vyrábali vakcíny od konzorcia Pfizer a BioNTech, ako aj od spoločnosti Moderna. Uviedol, že o tejto možnosti už štát rokuje. „Nebudem to viac konkretizovať, ale potvrdzujem, že máme eminentný záujem,“ doplnil.

Pracujeme aj na vlastnej vakcíne

Na Slovensku už máme spoločnosť, ktorá pracuje na vlastnej vakcíne proti ochoreniu COVID-19. Ide o spoločnosť Axon Neuroscience, no odhady sú také, že sa k výsledku pravdepodobne nedostane tak skoro. „Podľa medializovaných informácií slovenskí vedci vyvíjajúci vakcínu nedostali od štátu nejakú výraznejšiu podporu, čo je určite jeden z dôvodov, prečo tu výskum nenapreduje tak rýchlo ako u premiantov v zahraničí,“ kritizuje analytik Inštitútu pre ekonomické a sociálne reformy Dušan Zachar. Nový Čas v súvislosti s dotáciami oslovil ministerstvo zdravotníctva, no to nás odkázalo na ministerstvo školstva. Odtiaľ sa do uzávierky nevyjadrili.

Podľa virológa Jaromíra Pastoreka by sme niektoré vakcíny vedeli vyrábať. Hovorí, že je to síce časovo náročné, no nie také drahé. „Výroba tohto typu vakcíny je technologicky náročná. Musíte zabezpečiť strašné kvantum syntetickej mRNA, a to nie je jednoduché,“ tvrdí. Nie všetky vakcíny proti novému koronavírusu sú však vyrobené na tejto báze. Pastorek však nevidí dôvod, aby sa výroba presúvala, budovalo sa niečo v inej krajine. „Kým by to pripravili, tak inde to budú mať už dávno vyrobené,“ uzavrel.