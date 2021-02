Katastrofa slovenských jaskýň: Do plaču je aj odborníkom! Pred skazou ich zachráni len jedna vec

Zima-nezima, roztápa sa! Reč je o Silickej ľadnici (okr. Rožňava), ktorá je najnižšie situovanou ľadovou jaskyňou v miernom klimatickom pásme.

Jej ústie blízko hranice s Maďarskom je v nadmorskej výške iba 503 metrov. Keďže chýba sneh, podzemie sa otepľuje. Odborníci varujú, že ľadová výzdoba môže úplne zmiznúť a zostane len v názve tohto prírodného unikátu. V tejto jaskyni totiž zaznamenávajú každoročný úbytok ľadu. Ľudovít Gaál zo Štátnej ochrany prírody SR - Správy slovenských jaskýň pre Nový Čas potvrdil, že pri dolnom ľadopáde je ľadu viac, ale v podstate všade je ho málo.

Fotogaléria 5 fotiek v galérii

„Súvisí to s klimatickými zmenami a globálnym otepľovaním. Najväčším problémom je to, že v zime je málo vlahy. Inak povedané - chýba sneh. Dutina jaskyne sa potrebuje ochladiť. Po dažďoch potom dochádza k zamŕzaniu a tvorbe ľadovej výplne,“ vysvetlil. Silickú ľadnicu sleduje pravidelne už od roku 1972, keď tam bol prvýkrát v máji a ľadu bolo veľmi veľa.

„Uvažovali sme, že uzatvoríme priestor medzi otvorom a dolnou časťou jaskyne, pričom tam navezieme kopy snehu. Ten sa však v súčasnosti veľmi rýchlo topí, lebo chýba súvislá pokrývka. Keď to bude ďalej takto pokračovať, tak ľad za pár rokov naozaj zmizne,“ hovorí so smútkom. Takáto situácia by znamenala katastrofu pre existujúce stalagmity, stalaktity a ľadopády. Podobné problémy však registrujú aj v iných našich jaskyniach. V blízkej Domici vysychajú podzemné jazierka a potok.

Platí to aj o Demänovskej ľadovej jaskyni a v menšej miere o Dobšinskej ľadovej jaskyni. „Tá sa ešte ako-tak drží, lebo vchod sa nachádza v nadmorskej výške až 970 metrov, no Silická ľadnica je najnižšie položenou ľadovou jaskyňou v miernom klimatickom pásme. Pomôžu len tuhšie zimy a dostatok snehu,“ dodal Gaál.

Demänovská ľadová jaskyňa Otvoriť galériu Demänovská ľadová jaskyňa Zdroj: anc

- Dĺžka: 1900 m

-Hĺbka: 57m

-Nadmorská výška: 740 m n. m.

Nachádza sa v Nízkych Tatrách v Demänovskej doline. Doložená je už v roku 1299 ako jedna z najstarších známych jaskýň v Európe. Z 1 900 m je sprístupnených 680 m. Po objavení Demänovskej jaskyne slobody záujem o ľadovú jaskyňu upadol. Po rekonštrukcii schodov a osvetlenia bola roku 1952 znovu odovzdaná verejnosti. Vstupný otvor leží vo výške 740 metrov, asi 90 m nad terajšou hladinou Demänovky.

Dobšinská ľadová jaskyňa Otvoriť galériu Dobšinská ľadová jaskyňa Zdroj: anc

- Dĺžka: 1 483 m

- Hĺbka: 75m

- Nadmorská výška: 970 m

Nachádza sa v Stratenskej hornatine na severnom svahu vápencového vrchu Duča neďaleko baníckeho mestečka Dobšiná v Národnom parku Slovenský raj. Vchod do jaskyne, ktorý leží vo výške 970 metrov, čo je približne 130 metrov nad hladinou rieky Hnilca, bol známy oddávna ako Studená diera. Z celkovej dĺžky 1 483 metrov je verejnosti sprístupnený okruh dlhý 475 metrov.

Silická ľadnica

- Dĺžka: 1 100 m

- Hĺbka: 110 m

- Nadmorská výška: 503 m

Je jedna z najvýznamnejších prírodných pozoruhodností Silickej planiny v Slovenskom krase. Nachádza sa 2 km západne od obce Silica. Ústie vstupnej priepasti je v nadmorskej výške 503 metrov. Do Archeologického dómu prenikol Ján Majko v roku 1931. Pokračovanie priestorov pozdĺž Čierneho potoka objavili českí speleopotápači v roku 1988. Vody potoka odtiaľ tečú do neďalekej Gombaseckej jaskyne.