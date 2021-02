Obyvatelia najmalebnejšej dedinky Slovenska majú obrovskú radosť: Po 1,5 roku si môžu vydýchnuť

Odvážnym patrí svet! Kým zo všetkých strán vidíme iba zatvorené obchody a sprísňovanie podmienok, v Čičmanoch (okr. Žilina) sa tešia z novej predajne potravín.

Nemali ju tam 1,5 roka. Vďačia za ňu manželskému páru z Hlohovca, ktorý sa tam presťahoval. Vyše sto obyvateľov dedinky, ktorej typický ornament je zapísaný vo Svetovom zozname kultúrneho dedičstva UNESCO, si tak môže konečne nakúpiť čerstvý chlieb a ďalšie potraviny kúsok od domu. Obchodík v dedinke, ktorú s obľubou vyhľadávajú turisti z celého sveta, najviac chýbal najmä domácim. Teraz si však môžu vydýchnuť.

„Veľmi sa tešíme z toho, že ho máme, chýbal nám rok a pol. Robili sme prieskum trhu ešte keď tu žilo 134 obyvateľov v roku 2019. Veľké obchodné reťazce nemali záujem prísť do malej dedinky. Bolo by to pre nich nerentabilné,“ hovorí starostka obce Iveta Michalíková. Dodáva, že pomohli majiteľom vybudovať priestory tak, aby vyhovovali prísnym hygienickým štandardom.

„Dosť nás to v rozpočte vyčerpalo, rátali sme aj s pomocou vlády, ktorá sľúbila, že bude podporovať malé obce, kde sú potraviny. Naša obec je výnimočná tým, že je veľkým centrom turizmu, ale, žiaľ, ešte sme sa od vlády nedočkali, všetko sme robili na vlastné náklady,“ pokračuje starostka. Michalíková vraví, že investície neľutuje, lebo v obci pri počte starších obyvateľov a návštevníkov obchod chýbal. „Chalupárčim tu a som rád, že máme konečne potraviny poruke,“ prezradil Stano.

Pečú 4 druhy chleba

Obchod U Slávky ponúka aj čerstvý chlebík. Stačí, ak si ho domáci deň predtým objednajú a ráno o deviatej ich už čaká upečený a voňavý. „Pečieme štyri druhy – delikates, kváskový babičkin, maďarský a celozrnný,“ vraví majiteľka Slávka, ktorá sa sem z Hlohovca prisťahovala s manželom Marekom a ich synom Samuelom (11). Všetko potrebné majú v obchodíku k dispozícii denne od deviatej hodiny ráno do pol jednej popoludní a k dispozícii sú aj na dve hodinky popoludní od pätnástej do sedemnástej.

Výnimkou je len utorok, keď sú zavretí. Otvorenie obchodíka sa dokonca nezaobišlo bez krásnych krojov, do ktorých boli majitelia odetí. A ako sa sem rodina zo západu Slovenska vlastne dostala? Slávka s Marekom jazdili cez Slovensko, až raz odbočili do Čičmian. Báli sa, či sa tam bude páčiť najmä synovi. „Ale čo čert nechcel, malému sa to zapáčilo,“ hovorí Slávka. Do obce chodia turisti počas lockdownu. „Niektoré obce majú viac ako tristo obyvateľov a obchodík nemajú. Som šťastná, že nám sa to podarilo aj s toľkými obyvateľmi,“ dodáva starostka.