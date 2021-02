Princ Harry chystá návrat domov, ale... Meghan si dupla, so synom zostane doma!

Princ Harry v lete príde do Veľkej Británie osláviť kráľovnine narodeniny. Meghan ani Archie však neprídu.

Princ Harry (36) by ma v lete odcestovať za svojou rodinou do Veľkej Británie po prvý raz, odkedy manželský pár skoncoval s kráľovskými povinnosťami, uviedli pre Daily Mail viaceré zdroje. Veľa však závisí aj od toho, ako sa vyvinie situácia okolo pandémie a aj od toho, aké cestovné obmedzenia budú v tom čase platiť.

Zarážajúcim zistením je ale skutočnosť, že jeho manželka Meghan Markle (39) ani ich syn Archie princa nebudú sprevádzať na tejto ceste. Zdroje blízke kráľovskej rodine uviedli, že rozhodnutie vojvodkyne so Sussexu je zatiaľ predbežné. Rozhodla sa tak z osobných a z praktických dôvodov a v žiadnom prípade tým nechce nikoho uraziť. Ak sa nakoniec naozaj rozhodne necestovať, ušetrí to kráľovským úradníkom diplomatickú bolesť hlavy. Zdroj uviedol: „Je potrebné zdôrazniť, že v súvislosti s touto nepredvídateľnou situáciou okolo pandémie v tejto súvislosti stále existuje určitá neistota, avšak je zrejmé, že vojvoda sa pravdepodobne do Veľkej Británie vráti sám.“

Očakávalo sa, že sa dvojica zúčastní na hlavných kráľovských udalostiach v júni, vrátane osláv 100. narodenín princa Philipa a oficiálnej oslavy 95. narodenín kráľovnej Alžbety. Harry sa v júli chystá do Spojeného kráľovstva aj z iného dôvodu. Je naplánované dlho očakávané odhalenie sochy, ktorú si spolu s Williamom objednali na pamiatku ich zosnulej matky, milovanej princeznej Diany v Kensingtonskom paláci.

Súčasná napätá situácia medzi členmi kráľovskej rodiny však dvíha vlnu obáv, že účasť Harryho a Meghan na väčších rodinných udalostiach, a spolu s tým aj nevyhnutný verejný a mediálny záujem, ktorý ich obklopuje, by mohli zhoršiť význam týchto dôležitých podujatí. „Jej Veličenstvo pri odchode z Veľkej Británie jasne dalo najavo, že Harry a Meghan sú stále veľmi milovaní členovia jej vlastnej rodiny a boli by veľmi radi, keby sa zúčastnili rodinných akcií. To stále platí,“ uviedol ďalší nemenovaný zdroj z blízkeho okolia kráľovskej rodiny.

Táto cesta bude príležitosť vidieť rodinu po prvýkrát, čo sa Harry s Meghan vzdali svojich kráľovských povinností a odsťahovali sa do zahraničia, kde v súčasnosti uzatvárajú rôzne lukratívne obchodné dohody. Harry, Meghan a Archie žijú od novembra 2019 v Severnej Amerike, najskôr v Kanade a potom v Kalifornii. Práve najmladší člen Archie od svojich šiestich mesiacov nevidel žiadneho zo svojich britských príbuzných.

Meghan sa pôvodne chcela vrátiť na návštevu na veľké narodeniny kráľovnej a princa Philipa, ale má pocit, že jej návratom by na seba pútala prílišnú, neželanú pozornosť a ľudia by očakávali len nejakú drámu.