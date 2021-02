Koronavírus napadol aj kapitána Toma: Celá Británia sa modlí za svojho národného hrdinu

Dlhé mesiace vlieval do občanov Veľkej Británie nádej a optimizmus, že boj s koronavírusom nakoniec vyhrajú.

Svojím sympatickým prístupom a vďaka enormnej húževnatosti sa stal veľkou ikonou aj v zahraničí. Teraz však koronavírus napadol aj jeho. Thomas Moore (100), známy ako kapitán Tom, musel byť v nedeľu hospitalizovaný. Kapitán Tom dojal celý svet, keď vlani pre britské zdravotníctvo vyzbieral vyše 36 miliónov eur. Je to svetový rekord v oblasti charity. Teraz však sám potrebuje pomoc a podporu. Sir Tom sa už niekoľko týždňov liečil zo zápalu pľúc.

Preto ho nemohli zaočkovať. Nákazu koronavírusom mu zistili pred týždňom. A v nedeľu, keďže mal podľa dcéry Hannah ťažkosti s dýchaním, ho museli hospitalizovať. Nádejnou správou je, že neleží na jednotke intenzívnej starostlivosti. Sociálne siete sa už od nedele hemžia odkazmi od desaťtisícov ľudí, ktorí kapitánovi Tomovi prajú skoré uzdravenie. Okrem bežných ľudí mu vyjadrujú podporu aj celebrity a politici bez ohľadu na stranícku príslušnosť.

„Inšpirovali ste celú krajinu, všetci vám želáme uzdravenie,“ napísal premiér Boris Johnson. Podobný odkaz pre sira Toma zavesil na sociálne siete aj opozičný líder Keir Starmer. „Dúfame, že sa kapitán Tom skoro zotaví a vráti naspäť domov k svojej rodine,“ napísal aj starosta Londýna Sadiq Khan. A za všetkých to zhrnula známa televízna moderátorka Anneka Rice, ktorá napísala: „Aby som bola úprimná, nemôžem teraz myslieť na nič iné ako na kapitána Toma.“

Jeho príbeh sa vlani začal celkom nenápadne. Veterán druhej svetovej vojny sa chcel odvďačiť britskému zdravotníctvu, ktoré mu viackrát pomohlo. A tak sa počas zúriacej prvej vlny pandémie rozhodol aspoň trochu prispieť. Kapitán Tom si zaumienil, že kým dovŕši úctyhodný vek 100 rokov, prejde 100-krát okolo svojho domu. Medializáciou svojich prechádzok po záhrade chcel vyzbierať sumu okolo 1 100 eur.

Hneď v prvý deň prekonala vyzbieraná suma pôvodný cieľ viac ako dvojnásobne. Po mesiaci suma stúp- la už na 13 miliónov. No a z výsledného výťažku by mohli pomaly aj postaviť novú nemocnicu. Starý pán sa stal obrovskou celebritou. Kráľovná ho pasovala za rytiera. Stal sa historicky najstaršou osobou na obálke magazínu GQ. Pustil sa do príprav vlastnej nadácie a dokonca uviedol na trh vlastnú značku ginu.