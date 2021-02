Facka pre Gröhlinga! Rozpadá sa mu tím odborníkov, kritika odchádzajúceho šéfa

Bývalý riaditeľ Inštitútu vzdelávacej politiky (IVP) Michal Rehúš odchádza z analytickej jednotky Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR (MŠVVaŠ SR).

Ako uviedol vo svojom statuse na sociálnej sieti, v IVP končí svoje pôsobenie po šiestich rokoch. Za bezprostredný dôvod uviedol okolnosti odchodu troch jeho kolegov Alexandry Ostertágovej, Juraja Čokynu a Mateja Sedláčka. Rehúš vo svojom statuse priblížil, že ministrovi školstva Branislavovi Gröhlingovi (SaS), opakovane posielali analytické podklady, vrátane materiálov k aktuálnej situácii v súvislosti s pandémiou COVID-19. Podľa neho im na ne neprišla žiadna odpoveď a v prvých týždňoch bola „takmer nulová“. Situácia podľa neho vyústila do organizačnej zmeny, a to poverením Zuzany Baraničovej vedením IVP, kedy sa Rehúš stal riaditeľom odboru stratégie v rámci IVP.

Bývalý riaditeľ uviedol, že vzájomná dôvera medzi ministerstvom a analytikmi bola značné narušená aj pri zverejňovaní výsledkov z dotazníkového zberu údajov o priebehu dištančnej výučby. Nepredĺženie zmluvy trom analytikom aj napriek možnosti predĺženia chápe ako logické vyústenie situácie, no napriek tomu to považuje za neprofesionálne a škodlivé. Všetci traja boli podľa neho značným prínosom pre vzdelávaciu politiku a slovenský vzdelávací systém. „Vzhľadom na okolnosti ich odchodu, ako aj vzhľadom na to, že sme si nedokázali vytvoriť dôveru a funkčnú spoluprácu ani s generálnou riaditeľkou IVP Baranovičovou, môj odchod z IVP považujem za jediné možné riešenie,“ konštatoval. Zhodnotil, že tím IVP sa rozpadá.

Rehúš napísal, že v rámci diskusie o organizačnej zmene zažili „déja vu“ z obdobia, keď ministerstvo viedla Martina Lubyová (nom. SNS), ktorá pri zrušení IVP hovorila o posilňovaní analytického útvaru. Analytik to prirovnal k vyjadreniam súčasného generálneho tajomníka služobného úradu Igora Urbančíka. „V súlade s princípmi transparentnosti a zvyšovania kvality štátnej správy sme žiadali aspoň otvorené a seriózne výberové konanie na post generálneho riaditeľa či riaditeľky IVP. Z vyjadrenia generálneho tajomníka služobného úradu nám bolo jasné, že o takýto spôsob obsadzovania postov na ministerstve nie je záujem,“ napísal. Zároveň vysvetlil, že na otvorené výberové konanie naliehali aj z dôvodu, že mali odôvodnené pochybnosti o expertíze a analytických skúsenostiach poverenej generálnej riaditeľky IVP Baranovičovej. Dva roky monitorovania plnenia opatrení revízie výdavkov na vzdelávanie nevnímal Rehúš na daný post ako dostatočné.

Tlačový odbor rezortu školstva pre agentúru SITA reagoval, že sa v zmysle zákona nevyjadruje k personálnym otázkam týkajúcich sa jednotlivcov. „Inštitút vzdelávacej politiky má od začiatku dôležitú úlohu, ktorá sa prejavila nielen v posilnení jeho postavenia v rámci ministerstva, ale aj pridelením zodpovednosti za prípravu využitia Fondu obnovy v oblasti vzdelávania,“ objasnilo.